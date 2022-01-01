Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Карлос Бардем
Карлос Бардем
Carlos Bardem
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Карлос Бардем
Carlos Bardem
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 ноября 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Карлос Бардем
Родился 30 ноября 1962 года. Мадрид, Испания.
Развернуть
Фильмография Карлос Бардем
Карантинные истории
комедия
2020, Испания
5.0
Прощай
драма, триллер
2019, Испания
6.0
Несмотря ни на что
комедия
2019, Испания
5.0
Каменные кулаки
драма, спорт, боевик, биография
2016, США
6.0
Эскобар. Потерянный рай
спорт, мелодрама
2014, Франция / Испания / Бельгия
7.0
Влюбленный скорпион
триллер, драма, мелодрама
2013, Испания
6.0
Американец
драма
2011, Франция
5.0
Камера 211: Зона
боевик, драма
2009, Франция / Испания
7.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»