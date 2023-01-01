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Джейсон Вонг
Джейсон Вонг Jason Wong
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Джейсон Вонг

Jason Wong

Дата рождения
1 января 1986
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Великобритания

Популярные фильмы

Джентльмены
Джентльмены (2020)
8.714815
Код 355
Код 355 (2022)
6.5555553
Переводчик
Переводчик (2023)
0

Фильмография Джейсон Вонг

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 3
Переводчик
Переводчик Guy Ritchie's The Covenant
боевик, триллер, криминал 2023, Великобритания / Испания
Код 355 6.6
Код 355 The 355
боевик 2022, США / Китай
Джентльмены 8.7
Джентльмены The Gentlemen
боевик, криминал 2020, США
Новости о Джейсон Вонг
Новый фильм Гая Ричи «Переводчик» получил дату выхода в российский прокат
Новый фильм Гая Ричи «Переводчик» получил дату выхода в российский прокат
Начались съемки боевика Гая Ричи с Джейком Джилленхолом — каст пополнился звездой «Пацанов» Энтони Старром
Начались съемки боевика Гая Ричи с Джейком Джилленхолом — каст пополнился звездой «Пацанов» Энтони Старром
Новый боевик Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом сменил название
Новый боевик Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом сменил название
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