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Джейсон Вонг
Jason Wong
Киноафиша
Персоны
Джейсон Вонг
Джейсон Вонг
Jason Wong
Дата рождения
1 января 1986
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Великобритания
Популярные фильмы
Джентльмены
(2020)
8.714815
Код 355
(2022)
6.5555553
Переводчик
(2023)
0
Фильмография Джейсон Вонг
Жанр
Все
Боевик
Криминал
Триллер
Год
Все
2023
2022
2020
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
Переводчик
Guy Ritchie's The Covenant
боевик, триллер, криминал
2023, Великобритания / Испания
6.6
Код 355
The 355
боевик
2022, США / Китай
Смотрите онлайн
8.7
Джентльмены
The Gentlemen
боевик, криминал
2020, США
Смотрите на
Новости о Джейсон Вонг
Новый фильм Гая Ричи «Переводчик» получил дату выхода в российский прокат
Начались съемки боевика Гая Ричи с Джейком Джилленхолом — каст пополнился звездой «Пацанов» Энтони Старром
Новый боевик Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом сменил название
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