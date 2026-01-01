Киноальманах короткометражных фильмов, созданных школьниками медиастудии 5-й школы. Искренние истории о дружбе, взрослении, выборе и смелости быть собой объединяют подростковый взгляд на современные проблемы, отношения и поиск собственного пути. • Цена желаний История о волшебном планшете, который исполняет любые мечты, но заставляет задуматься, какую цену придётся заплатить за каждое желание. • Экзамен на дружбу Рассказ о четырёх подругах, которых ждёт решающий экзамен и тяжёлый выбор, от которого зависит их будущее. • Сверток Комедия о стремлении к творчеству и праве идти своим путём вопреки консервативным рамкам и чужому мнению. • Торабаса, или как мы рубили мясо Фильм о том, как общественное мнение может влиять на человека и приводить к опасным последствиям.