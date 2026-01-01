Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Экзамен на дружбу
Киноафиша Фильмы Экзамен на дружбу

Экзамен на дружбу

, 2026
Россия / сборник / 18+
Постер фильма Экзамен на дружбу

О фильме

Киноальманах короткометражных фильмов, созданных школьниками медиастудии 5-й школы. Искренние истории о дружбе, взрослении, выборе и смелости быть собой объединяют подростковый взгляд на современные проблемы, отношения и поиск собственного пути. • Цена желаний История о волшебном планшете, который исполняет любые мечты, но заставляет задуматься, какую цену придётся заплатить за каждое желание. • Экзамен на дружбу Рассказ о четырёх подругах, которых ждёт решающий экзамен и тяжёлый выбор, от которого зависит их будущее. • Сверток Комедия о стремлении к творчеству и праве идти своим путём вопреки консервативным рамкам и чужому мнению. • Торабаса, или как мы рубили мясо Фильм о том, как общественное мнение может влиять на человека и приводить к опасным последствиям.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 54 минуты
Год выпуска 2026

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android
Пошел за куриной грудкой, а свинина стоит дешевле: как выбрать качественную шею и карбонад
Россиян официально оставили без мессенджера МАКС: причина уже известна
Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)
Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше