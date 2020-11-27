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Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
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Елена Бирюкова
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Дата рождения
7 ноября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Минск, СССР (Беларусь)
Рост
174 см
Биография Елены Бирюковой
Родилась 7 ноября 1970 года. Минск, СССР (Беларусь).
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Фильмография Елены Бирюковой
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спорт, комедия, драма
2022, Россия
0.0
Смотри как я
комедия, приключения
2020, Россия
4.0
Понаехали
комедия, приключения
2020, Россия
0.0
БАгИ
драма, семейный
2011, Россия
6.0
Любовь на сене
мелодрама
2009, Россия
5.0
Пятница. 12
комедия
2008, Россия
6.0
Идеальная жена
комедия
2007, Россия
6.0
Гроза муравьев
семейный, сказка, анимация, комедия, приключения
2006, США
6.0
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«Как подружки»: 50-летняя Елена Бирюкова удивила молодостью на редком фото с дочерью
С подросшей наследницей актриса появилась на премии Business Awards.
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27 ноября 2020 13:14
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