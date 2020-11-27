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Киноафиша Персоны Елена Бирюкова

Елена Бирюкова

Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
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Дата рождения
7 ноября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Минск, СССР (Беларусь)
Рост
174 см
Биография Елены Бирюковой

Родилась 7 ноября 1970 года. Минск, СССР (Беларусь).

Фильмография Елены Бирюковой
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спорт, комедия, драма 2022, Россия
0.0
Смотри как я
Смотри как я
комедия, приключения 2020, Россия
4.0
Понаехали
Понаехали
комедия, приключения 2020, Россия
0.0
БАгИ
БАгИ
драма, семейный 2011, Россия
6.0
Любовь на сене
Любовь на сене
мелодрама 2009, Россия
5.0
Пятница. 12
Пятница. 12
комедия 2008, Россия
6.0
Идеальная жена
Идеальная жена
комедия 2007, Россия
6.0
Гроза муравьев
Гроза муравьев
семейный, сказка, анимация, комедия, приключения 2006, США
6.0
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Статьи о персоне
«Как подружки»: 50-летняя Елена Бирюкова удивила молодостью на редком фото с дочерью С подросшей наследницей актриса появилась на премии Business Awards.
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27 ноября 2020 13:14
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