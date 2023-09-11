Джоди Комер спасает свое дитя от природного катаклизма в тизере фильма «Всемирный потоп»

В сети появился первый тизер-трейлер британской драмы о выживании «Всемирный потоп» во главе с обладательницей «Эмми» и BAFTA Джоди Комер («Убивая Еву»). Актриса сыграла женщину, которая вместе со своим новорожденным ребенком пытается добраться домой в условиях экологической катастрофы. Лондон оказывается затоплен из-за наводнения невиданного масштаба, из-за чего главная героиня на фоне охватившего город хаоса оказалась отрезана от своего мужа.

Вместе с Комер в фильме сыграли Джоэл Фрай («Круэлла»), Марк Стронг («Опасная игра Слоун»), Джина МакКи («Мой полицейский»), Кэтрин Уотерсон («Фантастические твари»), Нина Сосанья («Темные начала»), а также не нуждающийся в представлении Бенедикт Камбербэтч. Режиссером выступила Махалия Бело («Длинная песня»). В основу проекта лег роман Меган Хантер. Сценарий написала Элис Бирч («Наследники», «Нормальные люди»).

Мировая премьера «Всемирного потопа» состоялась вчера в ходе Кинофестиваля в Торонто. В Северной Америке картина выйдет 8 декабря этого года. Студия Republic Pictures, принадлежащая кинокомпании Paramount, прибрела права на проект на Каннском кинорынке.