Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джоди Комер спасает свое дитя от природного катаклизма в тизере фильма «Всемирный потоп»

Джоди Комер спасает свое дитя от природного катаклизма в тизере фильма «Всемирный потоп»

11 сентября 2023 10:27
Джоди Комер спасает свое дитя от природного катаклизма в тизере фильма «Всемирный потоп»

По сюжету, Лондон становится жертвой небывалого наводнения.

В сети появился первый тизер-трейлер британской драмы о выживании «Всемирный потоп» во главе с обладательницей «Эмми» и BAFTA Джоди Комер («Убивая Еву»). Актриса сыграла женщину, которая вместе со своим новорожденным ребенком пытается добраться домой в условиях экологической катастрофы. Лондон оказывается затоплен из-за наводнения невиданного масштаба, из-за чего главная героиня на фоне охватившего город хаоса оказалась отрезана от своего мужа.

Вместе с Комер в фильме сыграли Джоэл Фрай («Круэлла»), Марк Стронг («Опасная игра Слоун»), Джина МакКи («Мой полицейский»), Кэтрин Уотерсон («Фантастические твари»), Нина Сосанья («Темные начала»), а также не нуждающийся в представлении Бенедикт Камбербэтч. Режиссером выступила Махалия Бело («Длинная песня»). В основу проекта лег роман Меган Хантер. Сценарий написала Элис Бирч («Наследники», «Нормальные люди»).

Мировая премьера «Всемирного потопа» состоялась вчера в ходе Кинофестиваля в Торонто. В Северной Америке картина выйдет 8 декабря этого года. Студия Republic Pictures, принадлежащая кинокомпании Paramount, прибрела права на проект на Каннском кинорынке.

Фото: Anika Molnár
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Антон Лапенко исполнит ведущую роль в экранизации комиксов «Настоящий герой» Антон Лапенко исполнит ведущую роль в экранизации комиксов «Настоящий герой» Читать далее 12 сентября 2023
Фамилия Пенни и диагноз Шелдона: 6 крутых неизвестных фактов о «Теории большого взрыва» Фамилия Пенни и диагноз Шелдона: 6 крутых неизвестных фактов о «Теории большого взрыва» Читать далее 11 сентября 2023
Русский фермер ведет хозяйство на Марсе в трейлере комедийного сериала «Кибердеревня» Русский фермер ведет хозяйство на Марсе в трейлере комедийного сериала «Кибердеревня» Читать далее 12 сентября 2023
Конкурсанты Венецианского фестиваля «Присцилла», «Память» и «Предчувствие» выйдут в России Конкурсанты Венецианского фестиваля «Присцилла», «Память» и «Предчувствие» выйдут в России Читать далее 11 сентября 2023
Осенняя депрессия отменяется: 2-й сезон «Зимородка» стартует уже в сентябре Осенняя депрессия отменяется: 2-й сезон «Зимородка» стартует уже в сентябре Читать далее 11 сентября 2023
Капибарби и Барбенгеймер: Топ бессмертных мемов, которые породил фильм «Барби» Капибарби и Барбенгеймер: Топ бессмертных мемов, которые породил фильм «Барби» Читать далее 12 сентября 2023
Прогнившая американская мечта: критики благосклонно приняли фильм «Дурные деньги» Прогнившая американская мечта: критики благосклонно приняли фильм «Дурные деньги» Читать далее 12 сентября 2023
Поклонники серии будут довольны: появились рецензии на фильм «Призраки в Венеции» Поклонники серии будут довольны: появились рецензии на фильм «Призраки в Венеции» Читать далее 11 сентября 2023
Анна Слю борется за свою жизнь в тайге в финальном трейлере триллера «Чужая» Анна Слю борется за свою жизнь в тайге в финальном трейлере триллера «Чужая» Читать далее 12 сентября 2023
Емеля загадывает желания и ухаживает за царевной в трейлере фильма «По щучьему велению» Емеля загадывает желания и ухаживает за царевной в трейлере фильма «По щучьему велению» Читать далее 12 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше