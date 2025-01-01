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Киноафиша Фильмы Праздники Праздники, 2023: актеры и роли

Праздники, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Дергачев Борис Дергачев
В ролях
Никита Павленко Никита Павленко Виталий Хаев Виталий Хаев Мария Аронова Мария Аронова Mariya Aronova Инга Оболдина Инга Оболдина Анастасия Калашникова Анастасия Калашникова
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
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Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
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