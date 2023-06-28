К выходу готовится российская комедия «Праздники» от создателей «Бати»

Компания «Централ Партнершип» объявила официальную дату премьеры новой российской комедии «Праздники», за производство которой отвечают создатели «Бати». Релиз фильма с Марией Ароновой в главной роли состоится 7 сентября.

В центре сюжета — проницательная мать двоих взрослых дочерей Наталья Николаевна Пыжова (Аронова). Она работает преподавателем в Академии МВД и верит, что ее жизнь сложилась идеально. У героини есть надежный супруг, крепкий дом и дружная семья. Перемены случаются в самый неподходящий момент. Накануне юбилея она выясняет, что в далеком прошлом муж изменил ей со случайной знакомой Любой (Инга Оболдина). С этого момента мир главной героини рушится. Она всерьез намерена развестись. От такого шага ее удерживает лишь одно — желание поскорее выдать замуж дочерей, которые как раз собираются приехать к ней в гости со своими спутниками.

Вскоре выясняется, что и у дочек не все так гладко, как ей казалось. Жених старшей Лены (Анастасия Калашникова) — обыкновенный лицемер и абьюзер (Вячеслав Чепурченко), а у младшей Юли (Яна Енжаева) его вообще нет. Из-за этого она приводит для знакомства с мамой фиктивного ухажера (Никита Павленко). Когда все тайны выходят на поверхность, семье приходится пройти серьезную проверку на прочность, которая или разрушит ее до основания, или же наоборот — закалит.

Режиссером выступил дебютант Борис Дергачев.