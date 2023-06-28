К выходу готовится российская комедия «Праздники» от создателей «Бати»
Главную роль сыграла Мария Аронова.
Компания «Централ Партнершип» объявила официальную дату премьеры новой российской комедии «Праздники», за производство которой отвечают создатели «Бати». Релиз фильма с Марией Ароновой в главной роли состоится 7 сентября.
В центре сюжета — проницательная мать двоих взрослых дочерей Наталья Николаевна Пыжова (Аронова). Она работает преподавателем в Академии МВД и верит, что ее жизнь сложилась идеально. У героини есть надежный супруг, крепкий дом и дружная семья. Перемены случаются в самый неподходящий момент. Накануне юбилея она выясняет, что в далеком прошлом муж изменил ей со случайной знакомой Любой (Инга Оболдина). С этого момента мир главной героини рушится. Она всерьез намерена развестись. От такого шага ее удерживает лишь одно — желание поскорее выдать замуж дочерей, которые как раз собираются приехать к ней в гости со своими спутниками.
Вскоре выясняется, что и у дочек не все так гладко, как ей казалось. Жених старшей Лены (Анастасия Калашникова) — обыкновенный лицемер и абьюзер (Вячеслав Чепурченко), а у младшей Юли (Яна Енжаева) его вообще нет. Из-за этого она приводит для знакомства с мамой фиктивного ухажера (Никита Павленко). Когда все тайны выходят на поверхность, семье приходится пройти серьезную проверку на прочность, которая или разрушит ее до основания, или же наоборот — закалит.
Режиссером выступил дебютант Борис Дергачев.