Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Марселла Ленц-Поуп

Марселла Ленц-Поуп

Marcella Lentz-Pope
Марселла Ленц-Поуп
Марселла Ленц-Поуп Marcella Lentz-Pope
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 августа 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Биография Марселла Ленц-Поуп

Фильмография Марселла Ленц-Поуп
Прятки
Прятки
триллер 2021, США
4.0
Удары
Удары
драма 2021, США
7.0
SuperПерцы
SuperПерцы
комедия 2007, США
7.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Приложение киноафиши