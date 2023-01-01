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Дамиан Шифрон
Дамиан Шифрон Damián Szifron
Киноафиша Персоны Дамиан Шифрон

Дамиан Шифрон

Damián Szifron

Дата рождения
9 июля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Рамос-Мехия, Аргентина

Популярные фильмы

Дикие истории
Дикие истории (2014)
7.352941
Мизантроп
Мизантроп (2023)
0

Фильмография Дамиан Шифрон

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Режиссер 2 Сценарист 1
Мизантроп
Мизантроп To Catch a Killer
боевик, криминал, драма 2023, США
Дикие истории 7.4
Дикие истории Relatos salvajes
драма, комедия, триллер 2014, Аргентина / Испания
Новости о Дамиан Шифрон
Шейлин Вудли пытается разгадать мотивы убийцы-психопата в трейлере триллера «Мизантроп»
Шейлин Вудли пытается разгадать мотивы убийцы-психопата в трейлере триллера «Мизантроп»
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