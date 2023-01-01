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Дамиан Шифрон
Damián Szifron
Киноафиша
Персоны
Дамиан Шифрон
Дамиан Шифрон
Damián Szifron
Дата рождения
9 июля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Рамос-Мехия, Аргентина
Популярные фильмы
Дикие истории
(2014)
7.352941
Мизантроп
(2023)
0
Фильмография Дамиан Шифрон
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2023
2014
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Сценарист
1
Мизантроп
To Catch a Killer
боевик, криминал, драма
2023, США
7.4
Дикие истории
Relatos salvajes
драма, комедия, триллер
2014, Аргентина / Испания
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Новости о Дамиан Шифрон
Шейлин Вудли пытается разгадать мотивы убийцы-психопата в трейлере триллера «Мизантроп»
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