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Фильмография
Алек Ньюман
Alec Newman
Киноафиша
Персоны
Алек Ньюман
Алек Ньюман
Alec Newman
Дата рождения
27 ноября 1974
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Глазго, Шотландия, Великобритания
Популярные фильмы
8.5
Дети Дюны
(2003)
7.5
Дюна
(2000)
7.2
Слова войны
(2025)
Фильмография Алек Ньюман
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Эротика
Год
Все
2025
2024
2022
2011
2009
2003
2001
2000
1999
Все
12
Фильмы
8
Сериалы
4
Актер
12
Отдел нераскрытых дел
драма, криминал, триллер
2025, Великобритания
7.2
Слова войны
Words of War
драма, триллер
2025, Великобритания / США
5.5
Винни Пух: Кровь и мёд 2
Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2
ужасы
2024, Великобритания
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6.5
Охотники из рая
The Hunted
ужасы, триллер
2024, Бельгия / Франция
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6.7
Шевалье
Chevalier
биография, драма, исторический
2022, Ирландия / США
Смотреть трейлер
6.2
Похищенная
A Lonely Place to Die
боевик, триллер
2011, Великобритания
4.7
Лунная серенада
Moonlight Serenade
драма, мюзикл, мелодрама
2009, США
8.5
Дети Дюны
драма, фантастика
2003, США
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4.9
Принципы похоти
The Principles of Lust
драма, эротика
2003, Великобритания
Звездный путь: Энтерпрайз
боевик, приключения, фантастика
2001, США
7.5
Дюна
драма, фантастика
2000, США
7
Время по Гринвичу
G:MT Greenwich Mean Time
драма, боевик
1999, Великобритания
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