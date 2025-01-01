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Алек Ньюман
Алек Ньюман Alec Newman
Киноафиша Персоны Алек Ньюман

Алек Ньюман

Alec Newman

Дата рождения
27 ноября 1974
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Глазго, Шотландия, Великобритания

Популярные фильмы

Дети Дюны 8.5
Дети Дюны (2003)
Дюна 7.5
Дюна (2000)
Слова войны 7.2
Слова войны (2025)

Фильмография Алек Ньюман

Жанр
Год
Все 12 Фильмы 8 Сериалы 4 Актер 12
Отдел нераскрытых дел
Отдел нераскрытых дел
драма, криминал, триллер 2025, Великобритания
Слова войны 7.2
Слова войны Words of War
драма, триллер 2025, Великобритания / США
Винни Пух: Кровь и мёд 2 5.5
Винни Пух: Кровь и мёд 2 Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2
ужасы 2024, Великобритания
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Охотники из рая 6.5
Охотники из рая The Hunted
ужасы, триллер 2024, Бельгия / Франция
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Шевалье 6.7
Шевалье Chevalier
биография, драма, исторический 2022, Ирландия / США
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Похищенная 6.2
Похищенная A Lonely Place to Die
боевик, триллер 2011, Великобритания
Лунная серенада 4.7
Лунная серенада Moonlight Serenade
драма, мюзикл, мелодрама 2009, США
Дети Дюны 8.5
Дети Дюны
драма, фантастика 2003, США
Принципы похоти 4.9
Принципы похоти The Principles of Lust
драма, эротика 2003, Великобритания
Звездный путь: Энтерпрайз
Звездный путь: Энтерпрайз
боевик, приключения, фантастика 2001, США
Дюна 7.5
Дюна
драма, фантастика 2000, США
Время по Гринвичу 7
Время по Гринвичу G:MT Greenwich Mean Time
драма, боевик 1999, Великобритания
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