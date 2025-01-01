Так выйдет в сентябре или нет? Собрали все, что известно о 4 сезоне российского сериала «Триггер»

Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025

Даже после смерти Пол Уокер появляется в новых частях «Форсажа»: и только в одном фильме его не показали даже мельком

Дракула из «Ван Хельсинга» является сыном Сатаны и первым вампиром, но две слабости у него все же есть

«До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже

250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет

От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз

Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

«Странный автор»: братья Стругацкие зачитывались шедеврами Кинга, но великим коллегу так и не признали — хвалили лишь один фильм по нему

Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов