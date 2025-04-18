Исход, 1970

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Последствия - Дублированный трейлер
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4.6

Последствия

, 2026
Outcome
США / комедия, триллер, исторический, криминал, драма / 18+
Актер в завязке становится жертвой шантажа. Новый фильм с Киану Ривзом
Трейлеры
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Постер фильма Последствия
4.6
Пойду 1
Не пойду 0
Последствия - Дублированный трейлер
Последствия   Дублированный трейлер

Причины посмотреть

О фильме

Главный герой — Риф Хоук (Киану Ривз), некогда любимый голливудский актер, который пять лет назад исчез из публичного пространства. За это время он пытался справиться с алкогольной и наркотической зависимостью и построить новую жизнь. Но спокойствие оказывается иллюзией: анонимный шантажист заявляет о существовании компрометирующего видео, способного уничтожить остатки его репутации и карьеры. Вместе с адвокатом по кризисным ситуациям Ирой (Джона Хилл) и лучшими друзьями Кайлом (Кэмерон Диас) и Ксандером (Мэтт Бомер) Риф отправляется в путешествие, чтобы извиниться перед всеми, кого мог обидеть, — в надежде вычислить шантажиста. 

Для Киану Ривза, чья карьера строится на образах невозмутимых героев, «Последствия» стали настоящим творческим вызовом. Вместо непобедимого протагониста Ривз играет уязвимого, сломленного человека, борющегося с зависимостью и вынужденного «умолять о прощении». 

За режиссуру отвечает актер Джона Хилл, для которого «Последствия» стали второй режиссерской работой после дебютной драмы «Середина 90-х» 2018 года. Хилл также выступил соавтором сценария и исполнил роль адвоката Иры. 

Одна из изюминок фильма — легендарный режиссер Мартин Скорсезе, который появляется в фильме в роли самого себя, становясь одним из тех, перед кем Рифу предстоит извиняться. 

«Последствия» сочетают в себе несколько жанров: черную комедию, психологическую драму и детектив с элементами криминального расследования. Как отмечает Yahoo Entertainment, сюжет использует угрозу шантажа как катализатор для «вынужденного тура извинений», который позволяет герою столкнуться с последствиями собственных поступков.

Актёр Риф Хоук уже пять лет не употребляет алкоголь. Риф берёт перерыв в актёрской карьере, чтобы построить свой новый дом, и гордится своими успехами в жизни. Однако когда ему звонит его адвокат по кризисным ситуациям Айра Слиц и сообщает, что кто-то шантажирует его видео с сомнительным содержанием, жизнь актёра переворачивается с ног на голову. Тогда Риф решает загладить свою вину перед теми, кого он обидел в прошлом, чтобы вычислить шантажиста.

В ролях

Киану Ривз
Киану Ривз
Reef
Джона Хилл
Джона Хилл
Ira
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Kyle Applebaum
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Xander Alexander
Шола Адевузи
Шола Адевузи
Carol
Дэвид Спейд
Дэвид Спейд
Кайя Гербер
Кайя Гербер
Айви Волк
Айви Волк
Сьюзэн Луччи
Сьюзэн Луччи
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс
Кэри Кристофер
Кэри Кристофер
Van Jones
Van Jones
Режиссер Джона Хилл
Сценарист Джона Хилл, Ezra Woods
Композитор Джон Брайон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 9 апреля 2026
Премьера в мире 18 апреля 2025
Дата выхода
18 апреля 2025 США
Производство Apple Original Films, Apple Studios, Strong Baby
Другие названия
Outcome, Chantage, Consequência, Nhân Quả, Skutki uboczne, Наслідки, Последствия, 腥途惡果, 補鑊巨星, תוצאה

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Последствия - Дублированный трейлер
Последствия Дублированный трейлер
Последствия - Outcome — Keanu Reeves, Cameron Diaz & Matt Bomer Talk First Times
Последствия Outcome — Keanu Reeves, Cameron Diaz & Matt Bomer Talk First Times
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Комедия Джоны Хилла о том, каково быть звездой в эпоху культуры отмены/
Комедия Джоны Хилла о том, каково быть звездой в эпоху культуры отмены/ Риф Хоук (Киану Ривз) — популярный актер, буквально выросший под прицелами камер и светом софитов. Пять лет назад он сделал перерыв в карьере, чтобы завязать с наркотической зависимостью и прийти в себя, и вот наконец готов к триумфальному возвращению. Но вдруг появляется таинственный шантажист, который угрожает слить в общий доступ некое компрометирующее видео с актером, если тот не заплатит баснословный выкуп. С помощью ушлого антикризисного адвоката Айры (Джона Хилл) и парочки лучших…

Отзывы о фильме

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