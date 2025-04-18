Исход, 1970

Главный герой — Риф Хоук (Киану Ривз), некогда любимый голливудский актер, который пять лет назад исчез из публичного пространства. За это время он пытался справиться с алкогольной и наркотической зависимостью и построить новую жизнь. Но спокойствие оказывается иллюзией: анонимный шантажист заявляет о существовании компрометирующего видео, способного уничтожить остатки его репутации и карьеры. Вместе с адвокатом по кризисным ситуациям Ирой (Джона Хилл) и лучшими друзьями Кайлом (Кэмерон Диас) и Ксандером (Мэтт Бомер) Риф отправляется в путешествие, чтобы извиниться перед всеми, кого мог обидеть, — в надежде вычислить шантажиста.
Для Киану Ривза, чья карьера строится на образах невозмутимых героев, «Последствия» стали настоящим творческим вызовом. Вместо непобедимого протагониста Ривз играет уязвимого, сломленного человека, борющегося с зависимостью и вынужденного «умолять о прощении».
За режиссуру отвечает актер Джона Хилл, для которого «Последствия» стали второй режиссерской работой после дебютной драмы «Середина 90-х» 2018 года. Хилл также выступил соавтором сценария и исполнил роль адвоката Иры.
Одна из изюминок фильма — легендарный режиссер Мартин Скорсезе, который появляется в фильме в роли самого себя, становясь одним из тех, перед кем Рифу предстоит извиняться.
«Последствия» сочетают в себе несколько жанров: черную комедию, психологическую драму и детектив с элементами криминального расследования. Как отмечает Yahoo Entertainment, сюжет использует угрозу шантажа как катализатор для «вынужденного тура извинений», который позволяет герою столкнуться с последствиями собственных поступков.
Актёр Риф Хоук уже пять лет не употребляет алкоголь. Риф берёт перерыв в актёрской карьере, чтобы построить свой новый дом, и гордится своими успехами в жизни. Однако когда ему звонит его адвокат по кризисным ситуациям Айра Слиц и сообщает, что кто-то шантажирует его видео с сомнительным содержанием, жизнь актёра переворачивается с ног на голову. Тогда Риф решает загладить свою вину перед теми, кого он обидел в прошлом, чтобы вычислить шантажиста.
|18 апреля 2025
|США