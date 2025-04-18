Исход, 1970

Главный герой — Риф Хоук (Киану Ривз), некогда любимый голливудский актер, который пять лет назад исчез из публичного пространства. За это время он пытался справиться с алкогольной и наркотической зависимостью и построить новую жизнь. Но спокойствие оказывается иллюзией: анонимный шантажист заявляет о существовании компрометирующего видео, способного уничтожить остатки его репутации и карьеры. Вместе с адвокатом по кризисным ситуациям Ирой (Джона Хилл) и лучшими друзьями Кайлом (Кэмерон Диас) и Ксандером (Мэтт Бомер) Риф отправляется в путешествие, чтобы извиниться перед всеми, кого мог обидеть, — в надежде вычислить шантажиста.

Для Киану Ривза, чья карьера строится на образах невозмутимых героев, «Последствия» стали настоящим творческим вызовом. Вместо непобедимого протагониста Ривз играет уязвимого, сломленного человека, борющегося с зависимостью и вынужденного «умолять о прощении».

За режиссуру отвечает актер Джона Хилл, для которого «Последствия» стали второй режиссерской работой после дебютной драмы «Середина 90-х» 2018 года. Хилл также выступил соавтором сценария и исполнил роль адвоката Иры.

Одна из изюминок фильма — легендарный режиссер Мартин Скорсезе, который появляется в фильме в роли самого себя, становясь одним из тех, перед кем Рифу предстоит извиняться.

«Последствия» сочетают в себе несколько жанров: черную комедию, психологическую драму и детектив с элементами криминального расследования. Как отмечает Yahoo Entertainment, сюжет использует угрозу шантажа как катализатор для «вынужденного тура извинений», который позволяет герою столкнуться с последствиями собственных поступков.