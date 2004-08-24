Меню
О персоне
Фильмография
Новости
Айви Волк
Айви Волк
Дата рождения
24 августа 2004
Возраст
21 год
Знак зодиака
Дева
Популярные фильмы
7.3
Я бы тебя пнула, если бы могла
(2025)
Билеты
7.1
Дружба
(2024)
6.9
Все будет хорошо
(2020)
Фильмография Айви Волк
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2020
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
7.3
Я бы тебя пнула, если бы могла
If I Had Legs I'd Kick You
комедия, драма
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
7.1
Дружба
Friendship
комедия
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.9
Все будет хорошо
драма, комедия, мелодрама
2020, США
Новости о Айви Волк
