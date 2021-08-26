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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Кайя Гербер
Кайя Гербер
Kaia Gerber
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Кайя Гербер
Kaia Gerber
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Дата рождения
3 сентября 2001
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
174 см
Биография Кайи Гербер
Родилась 3 сентября 2001 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Вышел трейлер обеих частей «Американской истории ужасов: Двойной сеанс»
Также подтвердился основной каст второй половины сезона.
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26 августа 2021 14:56
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