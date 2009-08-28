У всех на виду

, 2009
We Live in Public
США / документальный / 18+
Документальный фильм о пионере Интернета Джоше Харрисе и его извилистом пути от миллиардера и скандальной манхэттенской знаменитости до банкрота-затворника. В 1999 году, когда о ни о каком буме на реалити-шоу не было и речи, а слов Facebook и YouTube не существовало, именно Харрис запустил проект "Тихо: Мы живем у всех на виду". В рамках этого проекта 100 человек жили под непрерывным видео-наблюдением в течение месяца. Режиссер Онди Тимонер тогда же документировала все происходящее, а так же более позднюю и равно провальную эксгибиционистскую идею Харриса — оснащение собственного жилья круглосуточно работающими камерами и транслирование всех подробностей быта на сайте weliveinpublic.com. Фиаско Харриса было одновременно отталкивающим и завораживающим, и фильм Тимонер фиксирует его с безжалостной тщательностью.

Josh Harris
Tom Harris
Carlos Alvarez
David Amron
Алекс Аркадия
Zero Boy
Режиссер Кейдра Барут, Онди Тимонер
Сценарист Онди Тимонер
Композитор Ben Decter
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 28 августа 2009
28 августа 2009 США
Сборы в мире $41 711
Производство Interloper Films
Другие названия
We Live in Public, Wszystko na widoku, Zoume dimosia, Мы живем на людях

7.2
7.1 IMDb

Цитаты

Josh Harris Львы и тигры когда-то были королями джунглей, а потом однажды оказались в зоопарках — подозреваю, мы движемся в том же направлении.

Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Опасные отношения
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
