Документальный фильм о пионере Интернета Джоше Харрисе и его извилистом пути от миллиардера и скандальной манхэттенской знаменитости до банкрота-затворника. В 1999 году, когда о ни о каком буме на реалити-шоу не было и речи, а слов Facebook и YouTube не существовало, именно Харрис запустил проект "Тихо: Мы живем у всех на виду". В рамках этого проекта 100 человек жили под непрерывным видео-наблюдением в течение месяца. Режиссер Онди Тимонер тогда же документировала все происходящее, а так же более позднюю и равно провальную эксгибиционистскую идею Харриса — оснащение собственного жилья круглосуточно работающими камерами и транслирование всех подробностей быта на сайте weliveinpublic.com. Фиаско Харриса было одновременно отталкивающим и завораживающим, и фильм Тимонер фиксирует его с безжалостной тщательностью.

