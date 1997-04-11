Мартин Блэнк приезжает на встречу выпускников в свой родной городок Гросс-Пойнт. У него богатые планы на этот вечер: он должен помириться со своей бывшей девушкой, которую не видел десять лет, а заодно, чтобы совместить приятное с полезным… совершить убийство. Ведь в отличии от остальных одноклассников, Мартин выбрал карьеру профессионального киллера, и в Гросс-Пойнте его ждет очередное задание. И не только его… За Мартином уже давно охотятся два правительственных агента и конкурент, которые не дадут гостям скучать.