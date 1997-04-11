Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Убийство в Гросс-Пойнте
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Убийство в Гросс-Пойнте

Grosse Pointe Blank 18+
О фильме

Мартин Блэнк приезжает на встречу выпускников в свой родной городок Гросс-Пойнт. У него богатые планы на этот вечер: он должен помириться со своей бывшей девушкой, которую не видел десять лет, а заодно, чтобы совместить приятное с полезным… совершить убийство. Ведь в отличии от остальных одноклассников, Мартин выбрал карьеру профессионального киллера, и в Гросс-Пойнте его ждет очередное задание. И не только его… За Мартином уже давно охотятся два правительственных агента и конкурент, которые не дадут гостям скучать.

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1997
Премьера онлайн 8 августа 2014
Премьера в мире 11 апреля 1997
Дата выхода
11 апреля 1997 Россия 16+
27 ноября 1997 Австралия
7 августа 1997 Великобритания
21 августа 1997 Германия
12 сентября 1997 Греция
11 апреля 1997 Казахстан
11 апреля 1997 США
11 апреля 1997 Украина
11 апреля 1997 Франция
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $28 084 357
Производство Hollywood Pictures, Caravan Pictures, New Crime Productions
Другие названия
Grosse Pointe Blank, Tiro al blanco, Plaćenik, Убийство в Гросс-Пойнте, Ein Mann, ein Mord, Gross-Poyntda qətl, Gross-Poyntdagi qotillik, Grosse Pointe Blank - Även en lönnmördare behöver en träff ibland, Grosse Pointe Blank - Ein Mann, ein Mord, Grosse Pointe Blank - en lejd mördare i smås, Grosse Pointe Blank - Erst der Mord, dann das Vergnügen, Grosse Pointe Blank - palkkamurhaaja pikkukaupungissa, Grosse Pointe Blank - palkkamurhaaja pikkukaupungista, L'ultimo contratto, Le tueur de Grosse Pointe, Leiemorder på klassefest, Lejemordernes træf, Matador em Conflito, O Último Contrato, Otthon, véres otthon, Palgamõrvar Blank, Palkkamurhaaja pikkukaupungista, Placanec, Romantik Katil, Sát Thủ Hoàn Lương, Symvolaio thanatou, To teleftaio symvolaio thanatou, Tueurs à gages, Tueurs à gages et robes de bal, Tueurs à gages et robes de balles, Un asesino algo especial, Zabijanie na śniadanie, Žudikas iš Gros Pointo, Συμβόλαιο θανάτου, Το τελευταίο συμβόλαιο θανάτου, Вбивство у Ґросс-Пойнті, Гросс-Пойнттағы кісі өлтіру, Убиец под прицел, ポイント・ブランク, 另類殺手
Режиссер
Джордж Эрмитаж
В ролях
Минни Драйвер
Минни Драйвер
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Алан Аркин
Алан Аркин
Дэн Эйкройд
Дэн Эйкройд
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
