Мартин Блэнк приезжает на встречу выпускников в свой родной городок Гросс-Пойнт. У него богатые планы на этот вечер: он должен помириться со своей бывшей девушкой, которую не видел десять лет, а заодно, чтобы совместить приятное с полезным… совершить убийство. Ведь в отличии от остальных одноклассников, Мартин выбрал карьеру профессионального киллера, и в Гросс-Пойнте его ждет очередное задание. И не только его… За Мартином уже давно охотятся два правительственных агента и конкурент, которые не дадут гостям скучать.
|11 апреля 1997
|Россия
|16+
|27 ноября 1997
|Австралия
|7 августа 1997
|Великобритания
|21 августа 1997
|Германия
|12 сентября 1997
|Греция
|11 апреля 1997
|Казахстан
|11 апреля 1997
|США
|11 апреля 1997
|Украина
|11 апреля 1997
|Франция