Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мой ужасный сосед Мой ужасный сосед, 2022: актеры и роли

Мой ужасный сосед, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Форстер Марк Форстер Marc Forster
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Рэйчел Келлер Рэйчел Келлер Rachel Keller Мануэль Рульфо Мануэль Рульфо Manuel Rulfo Камерон Бриттон Камерон Бриттон Cameron Britton Майк Бирбиглия Майк Бирбиглия Mike Birbiglia
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Смотрят ради Васильева и захватывающего сюжета: названы самые популярные криминальные сериалы среди женщин
Даже имя мужа Нарочинской не помнят: 13 сезон «Склифосовского» еще не вышел, а зрители уже нашли в нем ляпы
Русский ответ «Сексу в большом городе»: сериал «Чат» должны посмотреть все, кто ждал «И так просто», но разочаровался
«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше
Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял
От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь
Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)
«Нет! Не пей!»: японцы не поняли «Иронию судьбы» — фильм Рязанова пришлось объяснять на пальцах
Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало
Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко
5 пикантных моментов из кино СССР, которые не вырезала цензура: вспомните по ним названия фильмов? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше