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Майк Бирбиглия
Mike Birbiglia
Киноафиша
Персоны
Майк Бирбиглия
Майк Бирбиглия
Mike Birbiglia
Дата рождения
20 июня 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Шрусбери, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Биография Майк Бирбиглия
Родился 20 июня 1978 года. Шрусбери, Массачусетс, США.
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Популярные фильмы
8.2
Брод Сити
(2014)
7.6
Виноваты звезды
(2014)
7.5
Девочки
(2012)
Фильмография Майк Бирбиглия
6
Команда Z
комедия, фантастика, мини-сериал
2023, США
7.1
Отдел кадров
комедия, фэнтези
2022, США
7.3
Мой ужасный сосед
A Man Called Otto
комедия, драма
2022, Швеция / США
Смотреть трейлер
7.4
Жуткая правда
фэнтези, ужасы
2018, США
6.7
Не думай дважды
Don't Think Twice
комедия, драма
2016, США
5.7
Красотки в бегах
Hot Pursuit
комедия, боевик
2015, США
Смотреть трейлер
5.8
В поисках огня
Digging for Fire
драма
2015, США
8.2
Брод Сити
комедия
2014, США
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