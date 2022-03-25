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Взаперти
Отзывы о фильме «Взаперти»
Shut In
Взаперти
2022 / США
Трейлер
6.5
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 5.8
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Мишка Каньшин
25 марта 2022, 02:22
Оценка
Не интересный вообще не ужастик
25 марта 2022, 02:22
0
0
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Liz
28 марта 2022, 22:54
Оценка
не самый плохой, но один раз посмотреть можно
28 марта 2022, 22:54
0
0
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Паша Таныгин
30 марта 2022, 21:00
Оценка
Такое
30 марта 2022, 21:00
0
0
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