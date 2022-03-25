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Взаперти Взаперти
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Shut In Взаперти 2022 / США
6.5 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Взаперти»

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Мишка Каньшин 25 марта 2022, 02:22
Оценка
Не интересный вообще не ужастик
25 марта 2022, 02:22 Ответить
Liz 28 марта 2022, 22:54
Оценка
не самый плохой, но один раз посмотреть можно
28 марта 2022, 22:54 Ответить
Паша Таныгин 30 марта 2022, 21:00
Оценка
Такое
30 марта 2022, 21:00 Ответить
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