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Джейк Хоровиц

Jake Horowitz
Джейк Хоровиц
Джейк Хоровиц Jake Horowitz
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Биография Джейк Хоровиц

Фильмография Джейк Хоровиц
Взаперти
Взаперти
драма, ужасы, триллер 2022, США
6.0
Проклятие монахинь
Проклятие монахинь
драма, ужасы 2021, США
3.0
Урод в замке
Урод в замке
ужасы 2020, США
4.0
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Взгляните в лицо своим демонам: вышел трейлер хоррора «Проклятие монахинь» Фильм, бросающий вызов законам жанра, выйдет в широкий прокат в декабре.
Написать
27 октября 2021 11:32
«Это экзорцизм»: Вышел трейлер хоррора «Агнес» дьяволе в женском монастыре Фильме акцент сделан не на последствиях одержимости, а на ее причинах.
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2 июня 2021 10:38
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