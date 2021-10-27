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Джейк Хоровиц
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Jake Horowitz
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Биография Джейк Хоровиц
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Фильмография Джейк Хоровиц
Взаперти
драма, ужасы, триллер
2022, США
6.0
Проклятие монахинь
драма, ужасы
2021, США
3.0
Урод в замке
ужасы
2020, США
4.0
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Взгляните в лицо своим демонам: вышел трейлер хоррора «Проклятие монахинь»
Фильм, бросающий вызов законам жанра, выйдет в широкий прокат в декабре.
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27 октября 2021 11:32
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Фильме акцент сделан не на последствиях одержимости, а на ее причинах.
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2 июня 2021 10:38
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