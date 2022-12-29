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Ёлки-иголки
Отзывы о фильме «Ёлки-иголки»
Ёлки-иголки
2022 / Россия
Трейлер
7.8
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 5.5
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gorstrodolphe272
29 декабря 2022, 07:44
Хороший фильм. Именно такое кино мне хотелось посмотреть на Новый год. Получилась очень интересная история с приятными актерами и доброй моралью. На «Елки-иголки» точно можно сходить в кино всей семьей.
29 декабря 2022, 07:44
2
0
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Босова Маргарита
30 декабря 2022, 00:30
Круто, что посмотрели «Елки-иголки» в кино. Сейчас совсем немного фильмов, которые на самом деле заслуживают внимания, но эта история меня сразу подкупила. Актеры, сюжет, юмор – здесь все так, как надо. Настроение поднимается моментально.
30 декабря 2022, 00:30
2
0
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Андрей Лютин
31 декабря 2022, 09:46
Реально классная комедия. Кажется, у нас появилась современная новогодняя классика. Конечно не хочу забегать наперед, но чувствую, что этот фильм заслужит внимание зрителей и на это есть причины. Так что можете смело смотреть, вам точно понравится!
31 декабря 2022, 09:46
2
0
Ответить
User
2 января 2023, 14:41
Оценка
отличный!!
2 января 2023, 14:41
2
0
Ответить
User
3 января 2023, 10:14
Ужасный фильм! Не советую! Зря потраченное время и деньги. Ходили семьей. Ни детей ,ни взрослых не зацепило😔 Жалкое подражание американским фильмам, с отсутствием сюжета,шуток,с двумя тупыми отрицательными персонажами, умным мальчиком и почему -то Сантой. Куда девался Дед Мороз ?
3 января 2023, 10:14
1
0
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User
4 января 2023, 12:59
Оценка
ходили всей семьей именно на этот фильм, так как он максимально удобно стоял по времени для нашей семьи перед мероприятием; думали, что интересно не будет совсем, однако ошиблись. фильм очень интересный, советую
4 января 2023, 12:59
2
0
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Петя Минакин
8 января 2023, 21:46
Оценка
Странно несколько моментов почему в конце когда ищут деда они сели в камри а всю дорогу показывали нам школу рапид и в конце снова камри .ахахаах
8 января 2023, 21:46
0
0
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Артём Казарцев
10 января 2023, 22:41
Оценка
Отличный фильм
10 января 2023, 22:41
0
0
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Владимир Московский
13 января 2023, 20:16
Оценка
Очередной бред из пальца высосаный.
13 января 2023, 20:16
0
0
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