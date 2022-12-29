Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ёлки-иголки Ёлки-иголки
Киноафиша Фильмы Ёлки-иголки Отзывы о фильме «Ёлки-иголки»
Ёлки-иголки 2022 / Россия
7.8 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Ёлки-иголки»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
gorstrodolphe272 29 декабря 2022, 07:44
Хороший фильм. Именно такое кино мне хотелось посмотреть на Новый год. Получилась очень интересная история с приятными актерами и доброй моралью. На «Елки-иголки» точно можно сходить в кино всей семьей.
29 декабря 2022, 07:44 Ответить
Босова Маргарита 30 декабря 2022, 00:30
Круто, что посмотрели «Елки-иголки» в кино. Сейчас совсем немного фильмов, которые на самом деле заслуживают внимания, но эта история меня сразу подкупила. Актеры, сюжет, юмор – здесь все так, как надо. Настроение поднимается моментально.
30 декабря 2022, 00:30 Ответить
Андрей Лютин 31 декабря 2022, 09:46
Реально классная комедия. Кажется, у нас появилась современная новогодняя классика. Конечно не хочу забегать наперед, но чувствую, что этот фильм заслужит внимание зрителей и на это есть причины. Так что можете смело смотреть, вам точно понравится!
31 декабря 2022, 09:46 Ответить
User 2 января 2023, 14:41
Оценка
отличный!!
2 января 2023, 14:41 Ответить
User 3 января 2023, 10:14
Ужасный фильм! Не советую! Зря потраченное время и деньги. Ходили семьей. Ни детей ,ни взрослых не зацепило😔 Жалкое подражание американским фильмам, с отсутствием сюжета,шуток,с двумя тупыми отрицательными персонажами, умным мальчиком и почему -то Сантой. Куда девался Дед Мороз ?
3 января 2023, 10:14 Ответить
User 4 января 2023, 12:59
Оценка
ходили всей семьей именно на этот фильм, так как он максимально удобно стоял по времени для нашей семьи перед мероприятием; думали, что интересно не будет совсем, однако ошиблись. фильм очень интересный, советую
4 января 2023, 12:59 Ответить
Петя Минакин 8 января 2023, 21:46
Оценка
Странно несколько моментов почему в конце когда ищут деда они сели в камри а всю дорогу показывали нам школу рапид и в конце снова камри .ахахаах
8 января 2023, 21:46 Ответить
Артём Казарцев 10 января 2023, 22:41
Оценка
Отличный фильм
10 января 2023, 22:41 Ответить
Владимир Московский 13 января 2023, 20:16
Оценка
Очередной бред из пальца высосаный.
13 января 2023, 20:16 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Восставшая из ада
Восставшая из ада 4 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 23 комментария
Никто
Никто 22 комментария
Больше, чем люди
Больше, чем люди 2 комментария
Треугольник печали
Треугольник печали 14 комментариев
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы 2 комментария
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать 40 комментариев
Банши Инишерина
Банши Инишерина 3 комментария
Дыхание
Дыхание 6 комментариев
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы
Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы 10 комментариев
Микулай
Микулай 2 комментария
Сквозь время
Сквозь время 32 комментария
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»
Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
Андрей Кончаловский обещал любить ее всю жизнь: ахнете, увидев эту красавицу из Франции
Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше