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Сказка. Есть... Сказка. Есть...
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Сказка. Есть..., 2012

2012 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 1.3
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О фильме
Хотели бы вы очутиться в настоящей игрушечной стране, где плюшевый мишка, букварь и mp3-плеер, могут стать вашими друзьями и помогут выбраться из очень опасного приключения? Или побывать ночью в цирке, на необычном представлении, где можно оказаться, "следуя за белым кроликом", как героиня одной известной сказки? Или побывать в школе, где вместо уроков вас ждут "страшные приключения" и сказочные монстры? Именно такие истории пришлось пережить героям фильма "Сказка. Есть" - самым обычным детям XXI века.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 1.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 13 сентября 2012
Премьера в мире 13 сентября 2012
Возраст 0+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Елизавета Соломина
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сказка. Есть... 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
smileboу 2 апреля 2015, 12:51
фильм просто дерьмо. весь зал хлопал когда он закончился. если бы не 3 фильма подряд ушли бы сразу после начала...
актеров жалко. состав… Читать дальше…
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