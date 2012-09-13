Сказка. Есть..., 2012

Хотели бы вы очутиться в настоящей игрушечной стране, где плюшевый мишка, букварь и mp3-плеер, могут стать вашими друзьями и помогут выбраться из очень опасного приключения? Или побывать ночью в цирке, на необычном представлении, где можно оказаться, "следуя за белым кроликом", как героиня одной известной сказки? Или побывать в школе, где вместо уроков вас ждут "страшные приключения" и сказочные монстры? Именно такие истории пришлось пережить героям фильма "Сказка. Есть" - самым обычным детям XXI века.