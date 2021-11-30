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Наташа Лю Бордиццо
Наташа Лю Бордиццо
Natasha Liu Bordizzo
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Наташа Лю Бордиццо
Natasha Liu Bordizzo
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Дата рождения
25 августа 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Сидней, Австралия
Рост
170 см
Биография Наташи Лю Бордиццо
Родилась 25 августа 1994 года. Сидней, Австралия.
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Фильмография Наташи Лю Бордиццо
Дневная смена
комедия, фэнтези
2022, США
0.0
Волшебный дракон
анимация, фэнтези
2021, США / Китай
7.0
Вуайеристы
триллер
2021,
5.0
Голый романтик
комедия, мелодрама
2019, Австралия
6.0
Пушки Акимбо
боевик, комедия
2019, Великобритания / Германия / Новая Зеландия
7.0
Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал
2018, Австрия
8.0
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Украинка Иванна Сахно получила роль в сериале «Звездные войны: Асока»
Ей достался совершенно новый персонаж.
Написать
30 ноября 2021 11:40
Наташа Лю Бордиццо получила роль Сабин Врен в сериале «Асока»
Проект продолжает усиленно продвигаться к весенним съемкам.
Написать
22 ноября 2021 11:01
Любопытство вызывает возбуждение и ведет к катастрофе в трейлере эротического триллера «Вуайеристы»
Главные роли сыграли Сидни Свини, Джастис Смит и Бен Харди.
Написать
20 августа 2021 12:30
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