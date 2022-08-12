«Дневная смена»: Рецензия Киноафиши

Бад Яблонски — профессиональный охотник на вампиров. Когда-то давно он считался одним из лучших, но постоянное пренебрежение правилами вынудило организацию лишить его членства. Теперь он получает деньги в обход на черном рынке и с трудом сводит концы с концами. Жизнь подкидывает новых проблем. Его дочку собираются перевезти в другой город из-за невозможности оплатить частную школу. Бад должен отыскать 10 тысяч долларов за 5 дней, чтобы попытаться сохранить семью. Вот только парочка убитых кровососов оказывается важными шишками, и он сам становится мишенью.

В самом начале «Дневная смена» располагает зрителя. Фильм пытается показывать детали мира, а не просто вываливать экспозицию с бесконечными диалогами. Первая стычка подробно объясняет, с какими вампирами мы будем иметь дело. Они любят холод, боятся света, не отражаются в зеркалах, боятся серебра, дерева и чеснока, а также стараются не терять голову. Такие типичные отвратительные кровососы, к которым не испытываешь жалости, и общение с ними точно не закончится романтическими отношениями. Сами монстры выглядят довольно стандартно, без каких-то жутких мутировавших форм. Изредка парочка из них покажет свой реальный возраст серым постаревшим лицом, но большую часть времени их облик ограничится обычными клыками. Правда, этого все равно окажется недостаточно. Так и не получится понять, как они обращают людей, почему спокойно справляются с жаждой крови и как устроена их иерархия.

Сама история пытается казаться простеньким бадди-муви. Пытаясь вернуться в организацию, Бад вынужден взять себе в напарники офисного клерка. Он должен следить за каждым его шагом и докладывать о любых нарушениях. За время этого приключения между героями так и не появится химия. Все ограничится парочкой шуток, и это вынужденное партнерство не изменит их жизни. Они ничему не научатся друг у друга и не вырастут над собой. Неплохой дуэт вышел между героями Джейми Фокса и Снуп Догга, но у него будет слишком мало экранного времени.

Дневная смена

Необычным оказывается выбор места действия. Вампирские фильмы приучили нас к мрачным городам и мегаполисам на манер Детройта. На этот раз нас ждет Калифорния, которая кажется максимально непригодным местом для жизни существ, не любящих свет. Кровососы как будто сами решили усложнить себе жизнь, придумывают извращенные схемы с солнцезащитным кремом, плотной одеждой и зонтами. Выигрывает от этого разве что картинка. Все яркое и цветастое, как и гавайская рубашка Джейми Фокса. Только в финале придется опуститься в глубокие и мрачные катакомбы.

Самым спорным оказывается экшен. Его здесь очень много, и создается ощущение, что большую часть времени мы смотрим на отрубание голов. В «Черной Вдове» сестра Наташи Романофф шутила над ее показушными позами в бою. Весь экшен в «Дневной смене» — это бесконечный набор таких понтов. Герои в бессмысленных прыжках меняют рожки в автомате, слишком сложно отрубают головы и думают скорее о своей крутости, чем о противнике. Весь фильм напоминает соревнование за самое эффектное убийство вампиров. Главное — не выполнение задания, а возможность покрасоваться перед публикой. Местами это работает, но большую часть времени выглядит смешно.

Дневная смена

Почти каждую рецензию на фильм Netflix можно заканчивать подобным абзацем. «Дневная смена» — это абсолютно непритязательное кино. Его можно смотреть одним глазом и не потерять нить сюжета. Не важно, будете ли вы поглядывать в ленту телефона или просто включите фоном, собравшись шумной компанией. Попытавшись смотреть его внимательно, вы вряд ли найдете что-то интересное. Сможете лишь скоротать вечерок и больше никогда о нем не вспомнить. Если, конечно, вам понравится сеттинг и позерские убийства вампиров.