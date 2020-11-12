Афера по-голливудски, 2020

Роберт Де Ниро играет типичного голливудского продюсера в ремейке знаменитой картины «Обратная тропа» 1982 года.

Всем известно, что киноиндустрия — это достаточно опасный для жизни бизнес, где в любой момент все может пойти не так, как планировалось. В фильме «Афера по-голливудски» герои на это и надеются. Они рассчитывают, что именно это произойдет, что вот-вот должна разыграться самая смертоносная афера в истории Голливуда!

Главный герой картины, жадный продюсер фильмов Макс Барбер (Роберт Де Ниро), задолжал огромные деньги боссу мафии. Теперь он нуждается в совершенно новой схеме заработка, и, чтобы спасти свою шкуру, Макс решает снять фильм с чрезвычайно опасными для жизни съемками. Хитрый продюсер все продумал: еще на стадии съемок главный актер должен погибнуть во время исполнения своих головокружительных трюков. А деньги от страховки в случае смерти актера спасут жизнь продюсеру-аферисту Максу Барберу. Но есть единственная проблема: тот, кто должен умереть — это не убиваемая кинозвезда на закате своей карьеры. Макс никак не ожидал, что старый алкоголик вновь воспрянет духом перед камерой и станет так хорошо выполнять свою работу.

Не имея никакой возможности убить актера с помощью простых трюков, Макс поднимает ставки и создает в сценарии еще более опасные ситуации. Только вот персонаж Томми Ли Джонса справляется с любыми заданиями и каждый раз готов к новой работе. А по мере того как актер переживает трюк за трюком, Макс невольно начинает снимать лучший фильм в своей карьере.