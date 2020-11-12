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Афера по-голливудски Афера по-голливудски
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Афера по-голливудски, 2020

2020 / США
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Что делать, если продюсер задолжал крупную сумму гангстерам? Подстроить смерть кинозвезды и получить страховку!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Роберт Де Ниро играет типичного голливудского продюсера в ремейке знаменитой картины «Обратная тропа» 1982 года.

Всем известно, что киноиндустрия — это достаточно опасный для жизни бизнес, где в любой момент все может пойти не так, как планировалось. В фильме «Афера по-голливудски» герои на это и надеются. Они рассчитывают, что именно это произойдет, что вот-вот должна разыграться самая смертоносная афера в истории Голливуда!

Главный герой картины, жадный продюсер фильмов Макс Барбер (Роберт Де Ниро), задолжал огромные деньги боссу мафии. Теперь он нуждается в совершенно новой схеме заработка, и, чтобы спасти свою шкуру, Макс решает снять фильм с чрезвычайно опасными для жизни съемками. Хитрый продюсер все продумал: еще на стадии съемок главный актер должен погибнуть во время исполнения своих головокружительных трюков. А деньги от страховки в случае смерти актера спасут жизнь продюсеру-аферисту Максу Барберу. Но есть единственная проблема: тот, кто должен умереть — это не убиваемая кинозвезда на закате своей карьеры. Макс никак не ожидал, что старый алкоголик вновь воспрянет духом перед камерой и станет так хорошо выполнять свою работу.

Не имея никакой возможности убить актера с помощью простых трюков, Макс поднимает ставки и создает в сценарии еще более опасные ситуации. Только вот персонаж Томми Ли Джонса справляется с любыми заданиями и каждый раз готов к новой работе. А по мере того как актер переживает трюк за трюком, Макс невольно начинает снимать лучший фильм в своей карьере. 

 «Афера по-голливудски» — ремейк фильма режиссера Гарри Харвитца «Обратная тропа», который вышел в 1982 году.

Фильм имеет по-настоящему звездный состав. Главную роль сыграл Роберт Де Ниро («Крестный отец», «Пробуждение», «Однажды в Америке», «Казино», «Ирландец» и другие). Роль босса мафии досталась Моргану Фриману («Бэтмен: Начало», «Иллюзия обмана», «Семь», «Побег из Шоушенка» и другие). Актера Дюка сыграл Томми Ли Джонс («Старикам тут не место», «Вечерний экспресс «Сансет Лимитед», «Люди в черном»). Также в картине можно увидеть Зака Браффа, ставшего популярным благодаря роли в сериале «Клиника».

«Афера по-голливудски» стала вторым проектом Роберта Де Ниро в 2020 году. Также в этом году вышла комедия «Дедушка нелегкого поведения» с актером в главных ролях.

Режиссером «Аферы по-голливудски» является Джордж Галло («Новый парень моей мамы», «Мистер Олимпия», «Ядовитая роза»).

Джордж Галло не в первый раз работает с актерами этого фильма. Так, например, он является сценаристом и режиссером картины «Двойные неприятности» с Эдди Гриффином в главных ролях. В фильме Галло «Ядовитая роза» снялся Морган Фриман. Также Джордж Галло написал сценарий к «Успеть до полуночи» с Робертом Де Ниро», который был номинирован на премию «Золотой глобус».

Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Милл-Вэлли в 2020 году.

Съемки «Аферы по-голливудски» прошли летом 2019 года в Альбукерке, Цинциннати и непосредственно в самой киностудии компании Universal Pictures в Калифорнии. 

Макс Барбер  типичный голливудский продюсер, а значит, тот еще аферист. И вот он, наконец, доигрался: крупно задолжал боссу мафии, и теперь спасти его могут только деньги, которые можно получить по страховке в случае смерти звезды фильма. Остается лишь добавить побольше сцен с опасными взрывами и головокружительными трюками. Вот только в жизни всё вечно норовит пойти не по сценарию, и убить главного героя не так-то просто. Зато кино получается невероятно зрелищным...

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 19 ноября 2020
Премьера онлайн 19 июня 2021
Премьера в мире 12 ноября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джордж Галло
Джордж Галло
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Морган Фриман
Морган Фриман
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Зак Брафф
Зак Брафф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Афера по-голливудски 4 постера
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Афера по-голливудски смотреть онлайн

Афера по-голливудски
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Наша рецензия
Когда очередной сомнительный фильм Макса Барбера не окупается в прокате, перед ним встает буквально вопрос жизни и смерти: как вернуть одолженные у мафиози Реджи Фонтейна деньги на съемку картины? Находчивости, как истинному продюсеру, ему не занимать, и он приступает к работе над новым вестерном, звезда которого застрахована на кругленькую сумму. Макс пытается убить несчастного, обставив все как несчастный случай: сжечь его заживо или натравить на актера разъяренного быка – но вскоре…
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Юлия Чурилова 23 ноября 2020, 08:51
Набрать столько крутых актеров , а снять такое г....
Олег Шалопаев 21 ноября 2020, 20:00
Третьесортное говнище. Не тратьте время и силы;)
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Премьера комедийного боевика «Афера по-голливудски» с Робертом Де Ниро перенесена на 2021 год Причина — COVID-19.
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9 ноября 2020 13:57
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