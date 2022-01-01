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Фильмы в стиле грайндхаус
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Фильмы в стиле грайндхаус

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Трое из ада
Трое из ада
5.0
боевик, ужасы
2019, США
Пылающие мертвецы
Пылающие мертвецы
2.0
ужасы
2015, США
Лавалантула
Лавалантула
4.0
ужасы, фантастика, катастрофа
2015, США
Адский смерч
Адский смерч
2.0
фантастика, триллер
2015, США
Акула-робот
Акула-робот
3.0
боевик, приключения, комедия
2015, Болгария / Канада
День мумии
День мумии
2.0
ужасы
2014, США / Венесуэла
Запрещенная реальность
Запрещенная реальность
2.0
ужасы, фантастика, триллер
2013, США
Мертвец из Тумстоуна
Мертвец из Тумстоуна
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5.0
боевик, ужасы, фэнтези
2013, США
Охотник на зомби
Охотник на зомби
Смотреть за 1 рубль
3.0
боевик, комедия, ужасы
2013, США
Повелители Салема
Повелители Салема
Смотреть за 1 рубль
4.0
ужасы
2012, США
Безмолвный яд
Безмолвный яд
3.0
ужасы, фантастика
2009, США
Гробница
Гробница
3.0
ужасы
2004, Италия
Эммануэль в тюрьме
Эммануэль в тюрьме
4.0
боевик, мелодрама, драма
1983, Италия / Франция
Насилие в женской тюрьме
Насилие в женской тюрьме
4.0
боевик
1982, Франция / Италия
Пять кукол для августовской луны
Пять кукол для августовской луны
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, детектив
1970, Италия
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Под термином «грайндхаус» подразумевается в основном эксплуатационное кино – жанровые картины, основанные на популярной и животрепещущей теме, созданные для привлечения как можно большего количества зрителей.

Пять лучших фильмов в стиле грайндхаус

Раньше грайндхаусами обозначали театры, в которых проходили бурлеск-шоу – выступления с раздеванием и эротическими танцами. Позже понятие перешло в кинематограф, обозначив малобюджетные фильмы, привлекающие любопытного зрителя. В грайндхаусе отсутствует цензура, часто включены откровенные сцены, насилие, в хоррорном ответвлении – натуралистичные изображения обезображенных тел.

«Адский смерч», 2015

Команда эко-активистов под руководством бывшего пожарного Скотта планирует установить баннер, предупреждающий отдыхающих о пожарах. В качестве места для огромного плаката выбрано зернохранилище, откуда надпись будет видна издалека. Но взобравшись на постройку, Скотт видит взрывное устройство, которое сработает через 15 секунд. Волонтеры успевают отбежать и спрятаться в канаве. Амбар взрывается, из него вырывается огромный огненный столп, который стремительно закручивается в воронку.

Главным героям нужно бежать от смертоносного смерча и спасать других жителей города, но получится ли у них справиться с чудовищной огненной стихией?

«Запрещенная реальность», 2013

Джек Слейд с рождения не похож на других. Он появился на свет во время солнечного затмения и до совершеннолетия не знал о своей сверхспособности. Но повзрослев, парень обнаруживает у себя дар перемещаться во времени. Он попадает в 2035 год и обнаруживает, что жизнь на Земле к этому времени превратилась в ад. Обычные люди беспощадно уничтожаются бесчеловечными экспериментами, по улицам разгуливают кровожадные мутанты. Доктора, занимающиеся монстрами, создают их с использованием останков инопланетных существ. Планету ждет ужасное будущее, если ничего не предпринять.

«Насилие в женской тюрьме», 1982

Действие происходит в небольшом государстве, где установлен тоталитарный режим. Эммануэль занимается расследованиями эпизодов жестокого обращения с заключенными тюрем. У нее много работы, и чтобы разобраться в одном из направлений, она под другим именем садится в большую тюрьму для женщин. Неожиданно она понимает, что ее предположения о происходящем не соответствуют действительности: за решеткой творится кромешный ад. Учитывая, что теперь Эммануэль – всего лишь одна из тысяч заключенных, ее некому защитить.

«Лавалантула», 2015

Колтон Уэст – постаревший актер, который пережил пик славы в 90-х, а теперь оказался забытым всеми. В его жизни наступает темная полоса. Сначала он обвиняется в нападении и оказании сопротивления при задержании. После этой передряги, во время работы над фильмом о насекомых, он ссорится с режиссером и выбывает из актерского состава киноленты. Но однажды он получает шанс напомнить о себе, оказавшись в эпицентре ужасных событий в Лос-Анджелесе.

Неожиданно начинается землетрясение, которое приводит к масштабному извержению вулкана, а следом в несчастном городе появляется исполинский паук, дышащий огнем…

«Безмолвный яд», 2009

Андреа Суонсон исследует мутации, чтобы получить новую разновидность змей, пригодную для использования как биологическое оружие. Эксперименты проходят далеко в Тихом океане. Однажды по вине человеческого фактора несколько смертельно опасных экземпляров оказываются на подводной лодке. Когда в судно врезается китайская торпеда и повреждает его, пресмыкающиеся вырываются на свободу.

Перед экипажем становится почти невозможная задача – выжить.

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