Под термином «грайндхаус» подразумевается в основном эксплуатационное кино – жанровые картины, основанные на популярной и животрепещущей теме, созданные для привлечения как можно большего количества зрителей.

Пять лучших фильмов в стиле грайндхаус

Раньше грайндхаусами обозначали театры, в которых проходили бурлеск-шоу – выступления с раздеванием и эротическими танцами. Позже понятие перешло в кинематограф, обозначив малобюджетные фильмы, привлекающие любопытного зрителя. В грайндхаусе отсутствует цензура, часто включены откровенные сцены, насилие, в хоррорном ответвлении – натуралистичные изображения обезображенных тел.

«Адский смерч», 2015

Команда эко-активистов под руководством бывшего пожарного Скотта планирует установить баннер, предупреждающий отдыхающих о пожарах. В качестве места для огромного плаката выбрано зернохранилище, откуда надпись будет видна издалека. Но взобравшись на постройку, Скотт видит взрывное устройство, которое сработает через 15 секунд. Волонтеры успевают отбежать и спрятаться в канаве. Амбар взрывается, из него вырывается огромный огненный столп, который стремительно закручивается в воронку.

Главным героям нужно бежать от смертоносного смерча и спасать других жителей города, но получится ли у них справиться с чудовищной огненной стихией?

«Запрещенная реальность», 2013

Джек Слейд с рождения не похож на других. Он появился на свет во время солнечного затмения и до совершеннолетия не знал о своей сверхспособности. Но повзрослев, парень обнаруживает у себя дар перемещаться во времени. Он попадает в 2035 год и обнаруживает, что жизнь на Земле к этому времени превратилась в ад. Обычные люди беспощадно уничтожаются бесчеловечными экспериментами, по улицам разгуливают кровожадные мутанты. Доктора, занимающиеся монстрами, создают их с использованием останков инопланетных существ. Планету ждет ужасное будущее, если ничего не предпринять.

«Насилие в женской тюрьме», 1982

Действие происходит в небольшом государстве, где установлен тоталитарный режим. Эммануэль занимается расследованиями эпизодов жестокого обращения с заключенными тюрем. У нее много работы, и чтобы разобраться в одном из направлений, она под другим именем садится в большую тюрьму для женщин. Неожиданно она понимает, что ее предположения о происходящем не соответствуют действительности: за решеткой творится кромешный ад. Учитывая, что теперь Эммануэль – всего лишь одна из тысяч заключенных, ее некому защитить.

«Лавалантула», 2015

Колтон Уэст – постаревший актер, который пережил пик славы в 90-х, а теперь оказался забытым всеми. В его жизни наступает темная полоса. Сначала он обвиняется в нападении и оказании сопротивления при задержании. После этой передряги, во время работы над фильмом о насекомых, он ссорится с режиссером и выбывает из актерского состава киноленты. Но однажды он получает шанс напомнить о себе, оказавшись в эпицентре ужасных событий в Лос-Анджелесе.

Неожиданно начинается землетрясение, которое приводит к масштабному извержению вулкана, а следом в несчастном городе появляется исполинский паук, дышащий огнем…

«Безмолвный яд», 2009

Андреа Суонсон исследует мутации, чтобы получить новую разновидность змей, пригодную для использования как биологическое оружие. Эксперименты проходят далеко в Тихом океане. Однажды по вине человеческого фактора несколько смертельно опасных экземпляров оказываются на подводной лодке. Когда в судно врезается китайская торпеда и повреждает его, пресмыкающиеся вырываются на свободу.