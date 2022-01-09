Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король-львенок"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
Отзывы о фильме «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»
Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
2022 / Великобритания / США
Трейлер
8.6
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
User
9 января 2022, 11:31
Оценка
А когда будет?
9 января 2022, 11:31
2
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Непосредственно Каха. Другой фильм
70 комментариев
Форсаж 10
69 комментариев
Рождение легенд
8 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
10 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Рецензия
Отзывы
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail