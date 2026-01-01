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Эрен Криви
Эрен Криви Eran Creevy
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Эрен Криви

Eran Creevy

Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист

Биография Эрен Криви

Родился 1976 году. Лондон, Великобритания.

Популярные фильмы

Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс 8.3
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс (2022)
Джентльмены 7.9
Джентльмены (2024)
Добро пожаловать в Капкан 6.7
Добро пожаловать в Капкан (2013)

Фильмография Эрен Криви

Флорист
Флорист The Florist
боевик, триллер 2026, Италия / США
Смотреть трейлер
Джентльмены 7.9
Джентльмены
криминал, драма 2024, США
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс 8.3
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts
документальный, семейный 2022, Великобритания / США
Смотреть трейлер
Автобан 5.9
Автобан Collide
триллер, боевик 2015, Великобритания / Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Добро пожаловать в Капкан 6.7
Добро пожаловать в Капкан Welcome to the Punch
криминал, боевик, триллер 2013, Великобритания / США
Смотреть трейлер
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