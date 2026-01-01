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Эрен Криви
Eran Creevy
Киноафиша
Персоны
Эрен Криви
Эрен Криви
Eran Creevy
Дата рождения
1 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Эрен Криви
Родился 1976 году. Лондон, Великобритания.
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(2013)
Фильмография Эрен Криви
Флорист
The Florist
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2026, Италия / США
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7.9
Джентльмены
криминал, драма
2024, США
8.3
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts
документальный, семейный
2022, Великобритания / США
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5.9
Автобан
Collide
триллер, боевик
2015, Великобритания / Германия
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Рецензия
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Добро пожаловать в Капкан
Welcome to the Punch
криминал, боевик, триллер
2013, Великобритания / США
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