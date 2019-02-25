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Постер фильма Тинторетто: Бунтарь в Венеции
Постер фильма Тинторетто: Бунтарь в Венеции
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Тинторетто: Бунтарь в Венеции

Тинторетто: Бунтарь в Венеции

Tintoretto. A Rebel in Venice 18+
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О фильме

Кинолента в необычном формате музейного представления рассказывает о жизни и творчестве Якопо Борусти. Знаменитый художник получил кличку Тинторетто, которую использовал в качестве псевдонима до конца своих дней. Он ни разу не уехал из родного города, даже в сложные времена, пережил множество трудностей и чуму XVI века, уничтожившую огромную часть населения. Более того, в период эпидемии Борусти создал наиболее значимую серию картин в своей биографии. Кинолента излагает зрителю путь великого живописца от первых работ до смерти.

  • Рассказчиком в киноленте стала знаменитая британская актриса Хелена Бонем Картер.
  • Премьера фильма в Москве состоялась в кинозале Третьяковской галереи.
  • В музейном шоу показывается уникальная работа по реставрации двух полотен великого художника. «Дева Мария в медитации» и «Чтение Девы Марии» были восстановлены перед экспозицией в честь пятисотого юбилея живописца, которая проходила в венецианском дворце.
  • Это первый фильм, который демонстрирует работы Тинторетто в высоком качестве.
  • Цикл из 54 картин, которыми художник расписал скуолу Сан-Рокко, стал ключевым в его творческой жизни и имеет огромное значение в искусстве Ренессанса.

Музейное шоу рассказывает историю художника Якопо Борусти, получившего прозвище Тинторетто («красавчик»), с первых лет его творческой карьеры до самой смерти. Художник ни разу не покинул стены Венеции, даже в дни суровых испытаний. Тинторетто пережил страшную эпидемию чумы 1575 года, истребившую большую часть населения. Именно в это время живописец создал самый значительный цикл картин. В мрачной и пустынной Венеции, превратившейся из цветущего города в склеп с трупами вдоль каналов, Тинторетто расписывает скуолу Гранде ди Сан-Рокко. Серия монументальных работ стала уникальным посвящением великому городу в момент глубокого кризиса и вознесла художника на вершину венецианского Ренессанса. Выдающиеся картины Тинторетто впервые предстанут на большом экране в высоком разрешении, позволяющем зрителю оценить все нюансы независимого и яростного художественного стиля. «Тинторетто: Бунтарь в Венеции» покажет также уникальный процесс реставрации двух шедевров мастера — «Чтение Девы Марии» и «Дева Мария в медитации». Два полотна были восстановлены перед выставкой в честь пятисотлетия со дня рождения художника, открывшейся в 2018 году в венецианском Дворце дожей. В музейном шоу принял участие знаменитый кинорежиссер Питер Гринуэй («Отсчет утопленников», «Повар, вор, его жена и ее любовник», «8½ женщин»), а рассказчиком выступила британская актриса Хелена Бонэм Картер («Комната с видом», «Говардс Энд», «Король говорит!»).

Страна Италия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 12 сентября 2019
Премьера в мире 25 февраля 2019
Дата выхода
25 февраля 2019 Италия
MPAA G
Сборы в мире $445 646
Производство Sky Arts Production Hub, Except
Другие названия
Tintoretto. A Rebel in Venice, Tintoretto: un rebelde en Venecia, A müvészet templomai - Tintoretto: Egy lázadó Velencében, Tintoretto - Um Rebelde em Veneza, Tintoretto - Un ribelle a Venezia, Tintoretto: A Rebel In Venice, Tintoretto. Un rebelde en Venecia, Тинторето: Един бунтовник във Венеция, Тінторетто. Заколот у Венеції
Режиссер
Джузеппе Доминго Романо
В ролях
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Стефано Аккорси
Стефано Аккорси
Мелания Джая Маццуччо
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
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