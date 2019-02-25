Музейное шоу рассказывает историю художника Якопо Борусти, получившего прозвище Тинторетто («красавчик»), с первых лет его творческой карьеры до самой смерти. Художник ни разу не покинул стены Венеции, даже в дни суровых испытаний. Тинторетто пережил страшную эпидемию чумы 1575 года, истребившую большую часть населения. Именно в это время живописец создал самый значительный цикл картин. В мрачной и пустынной Венеции, превратившейся из цветущего города в склеп с трупами вдоль каналов, Тинторетто расписывает скуолу Гранде ди Сан-Рокко. Серия монументальных работ стала уникальным посвящением великому городу в момент глубокого кризиса и вознесла художника на вершину венецианского Ренессанса. Выдающиеся картины Тинторетто впервые предстанут на большом экране в высоком разрешении, позволяющем зрителю оценить все нюансы независимого и яростного художественного стиля. «Тинторетто: Бунтарь в Венеции» покажет также уникальный процесс реставрации двух шедевров мастера — «Чтение Девы Марии» и «Дева Мария в медитации». Два полотна были восстановлены перед выставкой в честь пятисотлетия со дня рождения художника, открывшейся в 2018 году в венецианском Дворце дожей. В музейном шоу принял участие знаменитый кинорежиссер Питер Гринуэй («Отсчет утопленников», «Повар, вор, его жена и ее любовник», «8½ женщин»), а рассказчиком выступила британская актриса Хелена Бонэм Картер («Комната с видом», «Говардс Энд», «Король говорит!»).