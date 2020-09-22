Про и контра, 2020

Одно ксенофобское замечание, которое обошлось слишком дорого. Профессора Ричарда Поля (Кристоф Мария Хербст) грозят уволить из университета после публичного оскорбления студентки с юридического Наимы Хамид (Нилам Фарук). В переполненной аудитории быстро сориентировались: момент оскорбления был записан и распространён в сети. Когда видео стало вирусным, ректор университета Александр Ламбрехт (Эрнст Штёцнер) даёт своему старому товарищу совет: шансы профессора оправдаться перед дисциплинарной комиссией будут намного выше, если ему удастся подготовить Наиму к общенациональным студенческим дебатам. Поль и Наима в равной степени потрясены, но со временем их странный дуэт приносит первые успехи. Однако Наима не понимает, что мультикультурная сказка, по-видимому, служит только одной цели: спасти репутацию университета.