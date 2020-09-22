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Про и контра
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Про и контра, 2020

2020 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Одно ксенофобское замечание, которое обошлось слишком дорого. Профессора Ричарда Поля (Кристоф Мария Хербст) грозят уволить из университета после публичного оскорбления студентки с юридического Наимы Хамид (Нилам Фарук). В переполненной аудитории быстро сориентировались: момент оскорбления был записан и распространён в сети. Когда видео стало вирусным, ректор университета Александр Ламбрехт (Эрнст Штёцнер) даёт своему старому товарищу совет: шансы профессора оправдаться перед дисциплинарной комиссией будут намного выше, если ему удастся подготовить Наиму к общенациональным студенческим дебатам. Поль и Наима в равной степени потрясены, но со временем их странный дуэт приносит первые успехи. Однако Наима не понимает, что мультикультурная сказка, по-видимому, служит только одной цели: спасти репутацию университета.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 22 февраля 2022
Премьера в мире 22 сентября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Зёнке Вортманн
Зёнке Вортманн
В ролях
Нилам Фарук
Нилам Фарук
Кристоф Мария Хербст
Кристоф Мария Хербст
Эрнст Штецнер
Эрнст Штецнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Про и контра 1 постер
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