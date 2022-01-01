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Персоны
Кристоф Мария Хербст
Кристоф Мария Хербст
Christoph Maria Herbst
О персоне
Фильмография
Кристоф Мария Хербст
Christoph Maria Herbst
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Дата рождения
9 февраля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Кристофа Марии Хербста
Родился 9 февраля 1966 года. Вупперталь, Германия.
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Фильмография Кристофа Марии Хербста
Про и контра
комедия
2020, Германия
6.0
Выпьем за любовь
комедия
2019, Германия
7.0
Маленькая мисс Дулиттл
фэнтези, комедия, семейный
2018, Германия
6.0
Джим Пуговка и машинист Лукас
фэнтези, приключения, семейный
2018, Германия
0.0
Храброе сердце. Заговор в королевстве
анимация, приключения
2017, Германия / США
4.0
Храброе сердце
семейный, приключения, анимация
2013, Германия
5.0
Союз зверей
анимация
2010, Германия
7.0
Друзья навсегда
анимация, семейный
2009, Германия / Франция / Италия
4.0
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