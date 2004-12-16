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Из глубины пространства
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Aus der Tiefe des Raumes

Из глубины пространства, 2004

2004 / Германия
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 16 декабря 2004
Режиссер
Джил Мемерт
В ролях
Арндт Шверинг-Сонри
Экхард Пройс
Сандра Леонард
Кристоф Мария Хербст
Кристоф Мария Хербст
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Из глубины пространства 1 постер
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