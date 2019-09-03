Любовь между строк, 2019

Одна ошибка в электронном адресе редакции журнала не только инициирует длительную переписку между Эмми и Лео, но и доказывает, что в цифровую эпоху встретить родственную душу можно и в Сети.

Поэтичная история о людях, которые переосмыслили эскапизм немецких романтиков и приспособили его к современным реалиям, найдя приют в digital-объятиях друг друга. Такие фильмы, как «Любовь между строк», напоминают всему миру, что Германия, которую сегодня многие считают страной черствых прагматиков, вообще-то была родиной романтизма, ставившего во главу угла чувства. Роман «Лучшее средство от северного ветра» Даниэля Глаттауэра, взятый за основу фильма, в свое время был хитом, а благодаря «Любви между строк» спустя 13 лет обретает новую жизнь.

Эмми (Нора Чирнер) давно погрязла в семейной жизни и заботе о детях и муже. Лео (Александр Фелинг) — весьма успешный лингвист. Он держит на расстоянии не только тех, с кем работает, но и женщину, отношения с которой практически мертвы, и сестру, с которой, хотя и обсуждает многое, быть абсолютно откровенным не может. Намереваясь отписаться от газеты, Эмми пишет в редакцию письмо, однако допускает ошибку в электронном адресе, и оно отправляется в ящик Лео. Несмотря на пассивно-агрессивный ответ Лео, между ним и Эмми завязывается переписка, и вскоре оба понимают, что чувства друг к другу оказываются сильнее, чем к людям в реальной жизни.