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Любовь между строк Любовь между строк
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Любовь между строк, 2019

2019 / Германия
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Одна ошибка в электронном адресе редакции журнала не только инициирует длительную переписку между Эмми и Лео, но и доказывает, что в цифровую эпоху встретить родственную душу можно и в Сети.

Поэтичная история о людях, которые переосмыслили эскапизм немецких романтиков и приспособили его к современным реалиям, найдя приют в digital-объятиях друг друга. Такие фильмы, как «Любовь между строк», напоминают всему миру, что Германия, которую сегодня многие считают страной черствых прагматиков, вообще-то была родиной романтизма, ставившего во главу угла чувства. Роман «Лучшее средство от северного ветра» Даниэля Глаттауэра, взятый за основу фильма, в свое время был хитом, а благодаря «Любви между строк» спустя 13 лет обретает новую жизнь.

Эмми (Нора Чирнер) давно погрязла в семейной жизни и заботе о детях и муже. Лео (Александр Фелинг) — весьма успешный лингвист. Он держит на расстоянии не только тех, с кем работает, но и женщину, отношения с которой практически мертвы, и сестру, с которой, хотя и обсуждает многое, быть абсолютно откровенным не может. Намереваясь отписаться от газеты, Эмми пишет в редакцию письмо, однако допускает ошибку в электронном адресе, и оно отправляется в ящик Лео. Несмотря на пассивно-агрессивный ответ Лео, между ним и Эмми завязывается переписка, и вскоре оба понимают, что чувства друг к другу оказываются сильнее, чем к людям в реальной жизни.

 

В основу фильма легла книга австрийского писателя Даниэля Глаттауэра «Лучшее средство от северного ветра», опубликованная в 2006 году.

В 2010 году был выпущен одноименный ТВ-фильм.

Исполнители главных ролей в фильме, Нора Чирнер и Александр Фелинг, в прошлом были парой.

По словам актрисы Норы Чирнер, она является большой поклонницей романа «Лучшее средство от северного ветра», и, несмотря на то что нечасто читает художественную литературу, эту книгу она прочитала дважды.

Композитор фильма Фолькер Бертельман в 2017 году был номинирован на «Оскар» за саундтрек к фильму «Лев».

Режиссер Ванесса Йопп и продюсер Янина Яковски давно дружат и не только вместе учились в Мюнхенской Высшей школе кино и телевидения, но и вместе работали над фильмом «Ложь и другие истины».

Несмотря на то, что писатель Даниэль Глаттауэр выступал только в качестве консультанта и не участвовал в съемочном процессе регулярно, финальная версия фильма получила его благословение.

Съемки длились 2 месяца в Северном Рейне-Вестфалии, а также в Шлезвиге-Гольштейне.

 

Случайно поставленный пробел меняет не только адресата в электронной переписке, но и всю жизнь Эми. Для Лео она становится таинственной незнакомкой из сети, которая интригует и влечет. Их любовь расцветает на виртуальном острове, но что произойдет, когда они встретятся в реальности?

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 августа 2020
Премьера в мире 3 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Ванесса Йопп
В ролях
Александр Фелинг
Александр Фелинг
Клаудия Эйзингер
Пит Фукс
Мориц Фюрманн
Джина Хенкел
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь между строк 5 постеров
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Любовь между строк
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«В начале было Слово», - сказано в Евангелии от Иоанна. «В начале была ошибка», - написал в 70-е годы прошлого века шутник и циник Чарльз Буковски в романе «Почтамт». В XXI веке австрийский писатель Даниэль Глаттауэр предложил новую вариацию, отражающую эпоху: в начале была опечатка.  Лингвист Лео Ляйке (Александр Фелинг) получает электронное письмо от читательницы, которая хочет отменить подписку на журнал. Сообщение попадает к нему по чистой…
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саундтрек фильма Любовь между строк
Кадры из фильма Все кадры
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