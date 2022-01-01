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Зёнке Вортманн
Зёнке Вортманн
Sönke Wortmann
О персоне
Фильмография
Зёнке Вортманн
Sönke Wortmann
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Дата рождения
25 августа 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Зёнке Вортманна
Родился 25 августа 1959 года. Марль, ФРГ (Германия).
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Фильмография Зёнке Вортманна
Про и контра
комедия
2020, Германия
6.0
Выпьем за любовь
комедия
2019, Германия
7.0
Иоанна - женщина на Папском престоле
драма, исторический, мелодрама
2009, Германия / Великобритания / Италия / Испания
6.0
Германия. Летняя сказка
документальный
2006, Германия
8.0
Бернское чудо
спорт, исторический, драма
2003, Германия
4.0
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