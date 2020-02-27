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Curveball

Другая правда, 2019

2019 / Германия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

1997 год. Американские спецслужбы и их союзники лихорадочно ищут в Ираке бактериологическое оружие, чтобы иметь законный повод развязать войну против Саддама Хусейна. Доктор Вольф, один из лучших экспертов в мире и сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии БНД, возвращается из командировки в Ирак ни с чем: доказательств наличия в Ираке биооружия нет. Проходит 2 года. В поле зрения БНД попадает некий Рафид Альван, гражданин Ирака, подавший документы на предоставление политического убежища в Германии. Он утверждает, что является инженером-химиком, работавшим на заводе по производству биооружия, и готов – при условии получения гражданства Германии - рассказать о местонахождении завода. Доктор Вольф, не имеющий никакого опыта агентурной работы, получает Рафида Альвана в разработку с целью установить достоверность данной информации. Фильм об одной из самых крупных мировых политических афер последнего столетия…

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 3 августа 2021
Премьера в мире 27 февраля 2020
Возраст 18+
Режиссер
Йоханнес Набер
В ролях
Вирджиния Кулл
Вирджиния Кулл
Дар Салим
Дар Салим
Себастьян Бломберг
Михаэль Виттенборн
Михаэль Виттенборн
Торстен Мертен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Другая правда 2 постера
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