Другая правда, 2019

1997 год. Американские спецслужбы и их союзники лихорадочно ищут в Ираке бактериологическое оружие, чтобы иметь законный повод развязать войну против Саддама Хусейна. Доктор Вольф, один из лучших экспертов в мире и сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии БНД, возвращается из командировки в Ирак ни с чем: доказательств наличия в Ираке биооружия нет. Проходит 2 года. В поле зрения БНД попадает некий Рафид Альван, гражданин Ирака, подавший документы на предоставление политического убежища в Германии. Он утверждает, что является инженером-химиком, работавшим на заводе по производству биооружия, и готов – при условии получения гражданства Германии - рассказать о местонахождении завода. Доктор Вольф, не имеющий никакого опыта агентурной работы, получает Рафида Альвана в разработку с целью установить достоверность данной информации. Фильм об одной из самых крупных мировых политических афер последнего столетия…