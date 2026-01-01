Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Нилам Фарук
Nilam Farooq
Киноафиша
Персоны
Нилам Фарук
Нилам Фарук
Nilam Farooq
Дата рождения
26 сентября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Биография Нилам Фарук
Родилась 26 сентября 1989 года. Берлин, Германия.
Развернуть
Популярные фильмы
7.2
Не/смотря ни на что
(2017)
6.4
Про и контра
(2020)
6.1
8 свидетелей
(2021)
Фильмография Нилам Фарук
5.9
Сигнал
драма, триллер, мистика, мини-сериал
2024, Германия
5.9
Дикое сердце
Ponyherz
приключения, семейный
2023, Германия
Смотреть трейлер
4.4
Заклятье. Обитель дьявола
Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt
ужасы, триллер
2023, Германия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
8 свидетелей
криминал, драма, мини-сериал
2021, Германия
6.4
Про и контра
Contra
комедия
2020, Германия
5.8
Подруги поневоле
Sweethearts
комедия, криминал, мелодрама
2019, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
4.8
Обитель тьмы
Heilstätten
ужасы, триллер
2018, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.2
Не/смотря ни на что
Mein Blind Date mit dem Leben
комедия
2017, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить