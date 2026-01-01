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Нилам Фарук
Нилам Фарук Nilam Farooq
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Нилам Фарук

Nilam Farooq

Дата рождения
26 сентября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Биография Нилам Фарук

Родилась 26 сентября 1989 года. Берлин, Германия. 

Популярные фильмы

Не/смотря ни на что 7.2
Не/смотря ни на что (2017)
Про и контра 6.4
Про и контра (2020)
8 свидетелей 6.1
8 свидетелей (2021)

Фильмография Нилам Фарук

Сигнал 5.9
Сигнал
драма, триллер, мистика, мини-сериал 2024, Германия
Дикое сердце 5.9
Дикое сердце Ponyherz
приключения, семейный 2023, Германия
Смотреть трейлер
Заклятье. Обитель дьявола 4.4
Заклятье. Обитель дьявола Home Sweet Home - Wo das Böse wohnt
ужасы, триллер 2023, Германия
Смотреть трейлер
8 свидетелей 6.1
8 свидетелей
криминал, драма, мини-сериал 2021, Германия
Про и контра 6.4
Про и контра Contra
комедия 2020, Германия
Подруги поневоле 5.8
Подруги поневоле Sweethearts
комедия, криминал, мелодрама 2019, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Обитель тьмы 4.8
Обитель тьмы Heilstätten
ужасы, триллер 2018, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Не/смотря ни на что 7.2
Не/смотря ни на что Mein Blind Date mit dem Leben
комедия 2017, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
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