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Эрнст Штецнер
Ernst Stötzner
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Персоны
Эрнст Штецнер
Эрнст Штецнер
Ernst Stötzner
Дата рождения
1 января 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Эрнст Штецнер
Родился в 1952 году. Франкфурт-на-Майне, Германия.
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Популярные фильмы
7.5
Подводная лодка
(2018)
7.5
Франц
(2016)
7.0
Андерграунд
(1995)
Фильмография Эрнст Штецнер
6.4
Изи и Осси
Isi & Ossi
комедия, мелодрама
2020, Германия
6.4
Про и контра
Contra
комедия
2020, Германия
7.5
Подводная лодка
драма, триллер, военный
2018, Германия/Чехия
7.5
Франц
Frantz
драма
2016, Германия / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Все, что останется
Was bleibt
драма
2012, Германия
4.6
Окно в лето
Fenster zum Sommer
драма
2011, Германия / Финляндия
Смотреть трейлер
6.9
Грядущие дни
Die kommenden Tage
фантастика, драма
2010, Германия
Смотреть трейлер
5.2
Климт
Klimt
биография
2006, Франция / Австрия / Германия / Великобритания
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