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Эрнст Штецнер
Эрнст Штецнер Ernst Stötzner
Киноафиша Персоны Эрнст Штецнер

Эрнст Штецнер

Ernst Stötzner

Дата рождения
1 января 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Биография Эрнст Штецнер

Родился в 1952 году. Франкфурт-на-Майне, Германия.

Популярные фильмы

Подводная лодка 7.5
Подводная лодка (2018)
Франц 7.5
Франц (2016)
Андерграунд 7.0
Андерграунд (1995)

Фильмография Эрнст Штецнер

Изи и Осси 6.4
Изи и Осси Isi & Ossi
комедия, мелодрама 2020, Германия
Про и контра 6.4
Про и контра Contra
комедия 2020, Германия
Подводная лодка 7.5
Подводная лодка
драма, триллер, военный 2018, Германия/Чехия
Франц 7.5
Франц Frantz
драма 2016, Германия / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Все, что останется 6.5
Все, что останется Was bleibt
драма 2012, Германия
Окно в лето 4.6
Окно в лето Fenster zum Sommer
драма 2011, Германия / Финляндия
Смотреть трейлер
Грядущие дни 6.9
Грядущие дни Die kommenden Tage
фантастика, драма 2010, Германия
Смотреть трейлер
Климт 5.2
Климт Klimt
биография 2006, Франция / Австрия / Германия / Великобритания
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