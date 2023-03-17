Кровавый, жуткий и жестокий: появились первые отзывы о хорроре «Восстание зловещих мертвецов»

В сети появились первые отзывы о хорроре «Восстание зловещих мертвецов», являющийся продолжением известной франшизы «Зловеще мертвецы». В целом журналисты тепло приняли картину, отметив ее жуткую атмосферу, жестокость и отличный актерский состав.

Например, обозреватель Перри Немирофф из Collider написал:

«Восстание зловещих мертвецов» — это жестокий и дикий фильм. Именно таким и должен быть каждый проект по «Зловещим мертвецам». В работе с зомби нет никаких ограничений. Режиссер Ли Кронин понимает это и создает по-настоящему эффектное зрелище. То же самое касается глубокой атмосферы леденящего ужаса на экране. Это отличный способ хорошо провести время».

Кевин Л. Ли из Film Inquiry назвал фильм «кровавым цирком» и похвалил игру центральных актрис Лили Салливан и Алиссы Сазерленд. Он также сообщил, что по своему тону картина близка к «Зловещим мертвецам: Черная книга» (2013), и что в ней можно отыскать характерные для франшизы элементы.

Пол Ле из Fangoria отметил тот факт, что аудитория уже давно не видела на большом экране фильмов, подобных «Восстанию зловещих мертвецов». По его словам, это «клаустрофобная, грязная и чертовски злая» картина, которая понравится зрителям.

Джейкоб Холл из Slash Film сравнил «Восстание зловещих мертвецов» с «Бегущим по лезвию 2049». Он утверждает, что в свое время научно-фантастический блокбастер удивил всех, пойдя по совершенно другому пути по сравнению с оригинальным «Бегущим по лезвию», при этом оставшись верным духу своей франшизы. Фильм Кронина делает то же самое.

Премьера «Восстания зловещих мертвецов» состоится 21 апреля.