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Алисса Сазерленд
Алисса Сазерленд
Alyssa Sutherland
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Алисса Сазерленд
Alyssa Sutherland
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Дата рождения
23 сентября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Брисбан, Квинсленд, Австралия
Рост
180 см
Биография Алиссы Сазерленд
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Фильмография Алиссы Сазерленд
Evil Dead Rise
фэнтези, ужасы
, США
0.0
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New Line Cinema готовит новую часть «Зловещих мертвецов»
Фильм будет основан не на перезапуске 2013 года, а на оригинальной трилогии.
Написать
29 декабря 2021 14:14
Режиссер Ли Кронин сообщил об окончании съемок новой части «Зловещих мертвецов»
Также постановщик поделился порцией фотографий со съемок.
Написать
27 октября 2021 10:26
Начались съемки четвертой части «Зловещих мертвецов»
Брюс Кэмбелл и Сэм Рэйми выступают исполнительными продюсерами проекта.
Написать
8 июня 2021 12:17
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