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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Моргана Дейвис
Morgana Davies
Киноафиша
Персоны
Моргана Дейвис
Моргана Дейвис
Morgana Davies
Дата рождения
27 ноября 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.8
The Trouble with Mr Doodle
(2024)
7.4
Мой друг мистер Персиваль
(2019)
7.1
Охотник
(2011)
Фильмография Моргана Дейвис
7.8
The Trouble with Mr Doodle
The Trouble with Mr Doodle
документальный
2024, Канада
6.9
Восстание зловещих мертвецов
Evil Dead Rise
фэнтези, ужасы
2023, США
Смотреть трейлер
5.9
Блейз
Blaze
анимация, криминал, драма
2022, Австралия
Смотреть трейлер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Мой друг мистер Персиваль
Storm Boy
драма, приключения, семейный
2019, Австралия
Смотреть трейлер
Рецензия
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Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7.1
Охотник
The Hunter
драма
2011, Австралия
Смотреть трейлер
6.6
Дерево
The Tree
драма
2010, Франция / Австралия
Смотреть трейлер
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