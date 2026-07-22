Состав франшизы «Зловещие мертвецы»

Оригинальная трилогия с Эшем Уильямсом

В основе франшизы лежит трилогия, повествующая о злоключениях Эша Уильямса (Брюс Кэмпбелл) — единственного героя, который появляется во всех трёх частях .

«Зловещие мертвецы» (1981)

Дебютный полнометражный фильм Сэма Рэйми, снятый с минимальным бюджетом в 375 тысяч долларов, стал классикой жанра и породил целую индустрию . Пятеро студентов приезжают в заброшенную хижину в лесу Теннесси, где случайно находят Книгу Мёртвых и аудиозапись с заклинанием. Прослушав его, они пробуждают кандарийских демонов, которые начинают вселяться в них одного за другим . Фильм известен своей мрачной, безысходной атмосферой, изобретательным использованием практических эффектов и, несмотря на запреты во многих странах в рамках кампании Video Nasty, со временем собрал более 29 миллионов долларов по всему миру .

«Зловещие мертвецы 2» (1987)

Второй фильм — это одновременно сиквел и переосмысление первой части. Из-за того, что Рэйми утратил права на оригинальный материал, начало фильма представляет собой сокращённый пересказ событий первой части . В этом фильме франшиза обретает свой знаменитый тон: баланс между ужасом и слэпстик-комедией . Эш в одиночку сражается с полчищами дедайтов, используя бензопилу и ружьё, и его борьба становится ещё более безумной и гротескной .

«Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы» (1992)

Третий фильм окончательно превращает франшизу в комедийный боевик с элементами фэнтези . Эша засасывает в портал времени, и он оказывается в Англии 1300 года, где должен помочь королю Артуру сразиться с армией скелетов и найти путь домой . Фильм полон абсурдного юмора, культовых фраз и является любимцем фанатов. Он имеет две разные концовки, что стало предметом споров и обсуждений .

Самостоятельные фильмы и новое поколение

В 2010-х годах франшиза получила второе дыхание, представив новых героев и расширив вселенную, но сохранив при этом свою жестокость.

«Зловещие мертвецы: Чёрная книга» (2013)

Ремейк и одновременно перезапуск от режиссёра Феде Альвареса . Фильм возвращается к корням: группа друзей приезжает в уединённую хижину в лесу, чтобы помочь Мие избавиться от наркозависимости . Обнаружив Книгу Мёртвых, они пробуждают зло. Фильм известен своим экстремальным уровнем насилия и огромным количеством крови. Вместо Эша Уильямса главной героиней становится Мия Аллен .

«Восстание зловещих мертвецов» (2023)

Пятый фильм франшизы, который переносит действие из лесной хижины в высотный дом в Лос-Анджелесе . Две сестры, Бет и Элли, вынуждены бороться за выживание, когда Элли становится одержимой демонами и угрожает всем вокруг, включая её детей . Режиссёр Ли Кронин сместил акцент на семейную драму в условиях замкнутого пространства, сохранив при этом графичную жестокость .

Новые фильмы

«Зловещие мертвецы: Пекло» (2026)

Новейший фильм вселенной, который выходит в российский прокат. Режиссёром стал Себастьен Ваничек, представитель течения «новый французский экстрим». Фильм столкнулся с критикой за то, что, несмотря на бюджет, отошёл от духа франшизы и стал слишком «американским» и «неповоротливым», а финальная битва с «обугленным компьютерным мертвецом» была названа «преступлением» против вселенной.

Неназванный седьмой фильм

В разработке находится ещё один спин-офф, режиссёром которого назначен Фрэнсис Галлупи.

Сериал и короткометражка

В рамках вселенной также был снят сериал «Эш против зловещих мертвецов» (2015–2018), в котором Брюс Кэмпбелл вернулся к роли Эша. Сериал является прямым продолжением оригинальной трилогии и показывает Эша, который случайно выпускает зло на свободу спустя 30 лет после событий фильмов. Кроме того, существует короткометражка «В лесах» (1978), снятая Рэйми для привлечения инвесторов, которая стала прообразом для первого полнометражного фильма.

Часто задаваемые вопросы о франшизе «Зловещие мертвецы»

В каком порядке стоит смотреть фильмы?

Лучше всего придерживаться хронологии выхода: оригинальная трилогия (1981, 1987, 1992), затем фильм 2013 года, за ним «Восстание зловещих мертвецов» (2023) и «Зловещие мертвецы: Пекло» (2026). Сериал «Эш против зловещих мертвецов» стоит смотреть после трилогии .

Почему фильмы такие разные по тону?

Это одна из главных фишек франшизы. Первый фильм — чистый, мрачный ужас. Второй — балансирует на грани ужаса и чёрной комедии. Третий — это почти комедийный боевик с элементами фэнтези . Каждая часть предлагает что-то новое.

Кто такой Эш Уильямс?

Эш — главный герой оригинальной трилогии, культовый персонаж в исполнении Брюса Кэмпбелла. Он — обычный парень, который становится невольным героем, сражаясь с силами зла с помощью бензопилы и ружья . Его коронные фразы и неуклюжая бравада стали визитной карточкой серии.

Нужно ли смотреть старые фильмы, чтобы понять новые?

Фильмы 2013 и 2023 годов являются самостоятельными историями в рамках общей вселенной. Хотя они и связаны общей мифологией (Книга Мёртвых, дедайты), для их просмотра не обязательно знать сюжет оригинальной трилогии. Однако знакомство с ней позволяет оценить масштаб франшизы и множество отсылок .

Почему фильмы так жестоки?

Графичное насилие — это визитная карточка франшизы. Сэм Рэйми и его последователи используют его для создания шокирующего эффекта и, как ни странно, комического воздействия. Слишком много крови превращает ужас в абсурд, что является частью фирменного стиля «Зловещих мертвецов».