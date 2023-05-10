Хоррор «Восстание зловещих мертвецов» заработал уже $115 млн при бюджете в $19 млн

Общемировые сборы хоррора «Восстание зловещих мертвецов» на прошлой неделе преодолели $100-миллионную планку и сейчас составляют $115 млн, из которых на долю американского проката приходится почти $55 млн. Такой результат позволил картине стать самым кассовым проектом франшизы Сэма Рэйми и Брюса Кэмпбелла, опередив «Зловещих мертвецов: Черная книга» (2013), собравших $97,5 млн.

Бюджет проекта без учета затрат на маркетинг составляет лишь $19 млн, поэтому фильм уже стал прибыльным. Это дает твердую почву для анонса потенциального сиквела. Учитывая восторженную критику, можно также предположить, что лента будет как на стриминге, так и на носителях. На это рассчитывает и студия Warner Bros., которая 9 мая организовала цифровой релиз в платных онлайн-кинотеатрах. В этой связи в сети стали доступны первые десять минут фильма.

Действие разворачивается в многоквартирном доме, которому угрожает снос. В центре сюжета — девушка Бет (Лили Салливан) и ее многодетная старшая сестра Элли (Алисс Сазерленд). После того как один из ее детей по неосторожности произносит заклинание из проклятой книги Некрономикон, Элли становится одержима демоном, в результате чего она устраивает кровавую резню.

На Blu-ray «Восстание зловещих мертвецов» будет доступно с 27 июня.