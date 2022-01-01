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Николь Кальфан
Николь Кальфан
Nicole Calfan
О персоне
Фильмография
Николь Кальфан
Nicole Calfan
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Дата рождения
4 марта 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Биография Николь Кальфан
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Фильмография Николь Кальфан
Неувольняемый
комедия
2022, Франция
7.0
(Не)жданный принц
мелодрама, комедия
2013, Франция
6.0
Борсалино
боевик, драма
1970, Франция / Италия
7.0
Большая любовь
мелодрама, комедия
1969, Франция
0.0
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