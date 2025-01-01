Меню
Фильмы
Неувольняемый
Трейлеры фильма «Неувольняемый»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Концовки этих 5 сериалов навсегда остались в сердцах зрителей: лучшие финалы из всех возможных
Двойной комплект челюстей — это вам не шутки: разбираемся, почему у ксеноморфов такая странная анатомия
От любви до ненависти один шаг: как на самом деле относился Мустафа из «Великолепного века» к Хюррем?
«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики
Что стало с Гудманом после финала «Лучше звоните Солу»? Оденкерк спустя годы дал четкий ответ — «шестерка» он, или авторитет
Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney
Только один писатель смог переплюнуть Стивена Кинга в описании ужасов — с этим согласен и сам Кинг
От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста
«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона
Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму
Дороже «Мстителей» и «Пиратов», но всего 7 из 10: самый затратный фильм в истории оказался пустышкой
