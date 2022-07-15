«Неувольняемый»: Рецензия Киноафиши

Французские современные комедии – вещь на любителя. Много эксцентрики, мало логики. Чрезмерно живая мимика актеров напоминает Луи де Фюнеса, но как будто только ему она и была позволена. А еще так раздражают эти багеты, вино и Прованс, когда после киносеанса надо возвращаться в хрущевку в спальном районе.

Но к социальной комедии «Неувольняемый» все это не относится. Это и правда смешное и острое кино, которое умудряется выставить в сатирическом свете почти все, на что бросает свой взгляд. А бросает она его на многое. И никаких багетов. Ну, кроме одного. Но вам точно не захочется его съесть.

Венсан – типичный госслужащий. У него всегда все схвачено, он знает свои права лучше, чем обязанности, и в целом есть мнение, что он – хозяин положения. Но государственная реформа внезапно выбивает чиновничье кресло у него из-под… брюк. И вместо того, чтобы отчаяться, Венсан решает с этой системой бороться, но исключительно мирным методом – работать в любых условиях, лишь бы не подписывать акт об увольнении с государственной службы. И вот это «в любых условиях», разумеется, меняет его жизнь. Как мы это узнали? Да вот же он сам сидит у костра индейского племени и сам рассказывает вождю о путешествии своей души.

Франция – это вообще удивительная страна. На забастовки здесь ходят, как на работу. Потому что имеют право. И в целом права служащих тут прописаны (если верить фильму) так, что, с одной стороны, в них легко заблудиться и проще подписать, чем разбираться, а с другой, при знании они могут работать на человека даже тогда, когда он сам не работает. Этим как раз и пользуется Венсан. Потому что он не понимает, как жить без счастья обладания 13-й зарплатой, бесплатного проезда и льгот, которые ему предоставляет его непыльная работа. При этом к персонажу моментально проникаешься симпатией, потому что оказывается, что работа как раз может быть очень, очень пыльной. Но ради своих плюшек Венсан всегда найдет способ с ней справиться. Нарезка его приключений в разных тьмутараканях – чистый восторг, как серия переодеваний в «Красотке». Всем бы нам такое упорство!

Неувольняемый

Но, разумеется, подано это все на максимально сатирическом градусе. Спокойное, всегда улыбчивое лицо героя срабатывает сильнее гримас. А набор клише о чиновниках оказывается бездонной корзиной, откуда известный комик Жером Коммандер вытаскивает все новые шутки и аргументы за комфортную предсказуемую жизнь госслужащего. И, надо сказать, стыдно не становится, становится именно что смешно. Коммандер, который выступает и режиссером, и исполнителем главной роли в этом фильме, словно говорит: «Ребята, да я вас понимаю! Сам люблю комфортно жить». И предлагает нам посмеяться над нашей ограниченностью и привязанностью к клюшке для гольфа, но не предлагает тут же выкинуть ее в окно, а потом всем залом встать и поехать спасать детей в Эквадоре. Хотя было бы неплохо, да…

Так же, как и чиновничьей жизни, досталось от Жерома и экологическим проблемам. Точнее, он-то за экологию, за мир во всем мире. Но сложно не посмеяться над людьми, которые не видят берегов в своем экофанатизме и порой агрессивно или манипулятивно прогибают под себя свое окружение. Впрочем, экологичнось в «Неувольняемом» рифмуется с человечностью, а природа, с которой городской житель Венсан сталкивается, – с душой. В эти моменты важно прислушаться к словам героини Летиции Дош. Актриса и экоактивистка получила разрешение от режиссера говорить о важном своими словами. Может, поэтому получилось и смешно, и проникновенно?

Неувольняемый

Определенно прилетело новому миру и тому, как сложно взрослым даются «все эти феминистические штучки» типа мужчины-секретаря, феминитивов и декретов для пап. Но поскольку трансформация персонажа происходит постепенно, а не по щелчку монтажной склейки (что удивительно для полуторачасового фильма), принять его изменения проще и комфортнее. В целом жизнь госслужащего – это не про взятки. Это как раз глобальная метафора пресловутой зоны комфорта, из которой нам, городским людишкам от 30 (если не раньше), так не хочется выходить. Материальные блага и комфорт у нас ассоциируются с безопасностью, домом, душевным спокойствием. Но стоит высунуть нос за нее – и, как показывает Венсан, там тоже может оказаться интересно.

Неувольняемый

Разумеется, в «Неувольняемом» есть все обязательные составляющие французской комедии (тоже снимали в зоне комфорта, видимо). Любовь, которая при всей своей комичности побеждает все, прославление Франции, для чего специально пригласили, буквально на пару минут, Жерара Депардье (и он же знаменует третью составляющую – знакомые лица в кадре). Кроме него легко узнать Кристиана Клавье. А Жерар Дармон и Паскаль Арбийо символизируют ту самую французскую изысканность, которая, увы, для русских является эндемиком.

Социальная сатира, кстати, тоже редкий зверь. Коммандеру удается удержать эмоциональный ритм на протяжении всего фильма, не скатываясь в трагизм или чрезмерное зубоскальство. Это острое кино, но одновременно очень легкое. И те самые «странные» французские шутки в нем составляют единое ощущение, что вы только что посмотрели хорошую комедию.