Наша рецензия

Хотя бы раз в жизни каждый задавался вопросом о своем наследии. Вспомнит ли кто-нибудь тебя после смерти? Если да, то каким? А главное, за что? Над этим и ломает голову в свой 80-й день рождения миллионер Умберто Суарез и приходит к исключительному в своей нелепости решению: он должен снять фильм. Не сам, разумеется, – и на том спасибо. Нет, режиссером своего будущего шедевра он делает эксцентричную и обласканную всеми главными кинофестивалями Лолу Куэвас. Та, в свою очередь, настаивает…