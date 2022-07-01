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Competencia oficial Главная роль 2021 / Испания / Аргентина
6.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Главная роль»

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Наша рецензия

Хотя бы раз в жизни каждый задавался вопросом о своем наследии. Вспомнит ли кто-нибудь тебя после смерти? Если да, то каким? А главное, за что? Над этим и ломает голову в свой 80-й день рождения миллионер Умберто Суарез и приходит к исключительному в своей нелепости решению: он должен снять фильм. Не сам, разумеется, – и на том спасибо. Нет, режиссером своего будущего шедевра он делает эксцентричную и обласканную всеми главными кинофестивалями Лолу Куэвас. Та, в свою очередь, настаивает…

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Comon 1 июля 2022, 20:19
Оценка
Кислятина страшная
1 июля 2022, 20:19 Ответить
User 3 июля 2022, 19:35
Оценка
Есть смешные моменты, нудноват, сюдет банальный и неинтерестный, не советую смотреть
3 июля 2022, 19:35 Ответить
User 16 июля 2022, 13:39
Оценка
Фильм специфический. Зайдет далеко не всем. Но конуепция весьма интересная и разаязка порадовала.
16 июля 2022, 13:39 Ответить
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