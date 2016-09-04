Почетный гражданин, 2016

Фильм «Почётный гражданин» является продуктом совместного творчества режиссёров Гастона Дюпра и Мариано Кона («Сосед», «Художник», сериал «Границы»). В ролях снялись Оскар Мартинес («Дикие истории»), Дади Бриева («Неисправимые»), Андреа Фриджерио, Нора Навас («Красные браслеты») и другие.
В центре сюжета фильма «Почётный гражданин» окажется Мистер Мантовани. Отказавшись от значимых и престижных наград всего мира главный герой, являющийся лауреатом Нобелевской премии в области литературы, неожиданно для себя принимает решение отправиться на свою родину в Аргентину. Однако он ещё пожалеет об этом путешествии, ведь практически все персонажи его книг были основаны на людях из прошлого, реакция которых оказалась совершенно непредсказуемой!
- «Почётный гражданин» получил «Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль» на Венецианском кинофестивале, а также был номинирован на «Золотого льва»
- «Почётный гражданин» - это шестая совместная работа Гастона Дюпра и Мариано Кона
- Фильм выдвигался на соискание премии «Оскар» от Аргентины
- Картина «Почётный гражданин» снималась в Барселоне, а также в других частях Каталонии
Лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Даниэль Мантовани — желчный и пресыщенный интеллектуал. В юности он покинул Аргентину и уже несколько десятилетий живёт в Европе. Каждый день он получает множество приглашений выступить в самых престижных аудиториях мира, но неизменно отвечает на них отказом. Однако когда ему приходит письмо из аргентинского городка Салас, где он родился и вырос, с предложением приехать и получить статус почётного гражданина города, он не выдерживает и в приступе неожиданной ностальгии отправляется на «малую родину».
Город встречает знаменитого писателя почти гротесковыми почестями, но чем дальше, тем менее приятной кажется эта поездка. Слишком много незаживших ран ждёт Даниэля Монтовани в Саласе. И к ним быстро прибавляется масса новых обид — ведь когда в скучный провинциальный городок приезжает всемирно известный и явно небедный земляк, то каждый надеется извлечь из этого какую-нибудь личную выгоду, но не у всех это получается. К тому же теперь жители Саласа прочли наконец книги Монтовани и обнаружили в них и себя и свой родной город, но совсем не в том виде, как им бы того хотелось.