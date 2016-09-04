Почетный гражданин, 2016

Лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Даниэль Мантовани — желчный и пресыщенный интеллектуал. В юности он покинул Аргентину и уже несколько десятилетий живёт в Европе. Каждый день он получает множество приглашений выступить в самых престижных аудиториях мира, но неизменно отвечает на них отказом. Однако когда ему приходит письмо из аргентинского городка Салас, где он родился и вырос, с предложением приехать и получить статус почётного гражданина города, он не выдерживает и в приступе неожиданной ностальгии отправляется на «малую родину».



Город встречает знаменитого писателя почти гротесковыми почестями, но чем дальше, тем менее приятной кажется эта поездка. Слишком много незаживших ран ждёт Даниэля Монтовани в Саласе. И к ним быстро прибавляется масса новых обид — ведь когда в скучный провинциальный городок приезжает всемирно известный и явно небедный земляк, то каждый надеется извлечь из этого какую-нибудь личную выгоду, но не у всех это получается. К тому же теперь жители Саласа прочли наконец книги Монтовани и обнаружили в них и себя и свой родной город, но совсем не в том виде, как им бы того хотелось.