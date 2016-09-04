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Почетный гражданин Почетный гражданин
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El ciudadano ilustre

Почетный гражданин, 2016

2016 / Аргентина / Испания
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Почётный гражданин» является продуктом совместного творчества режиссёров Гастона Дюпра и Мариано Кона («Сосед», «Художник», сериал «Границы»). В ролях снялись Оскар Мартинес («Дикие истории»), Дади Бриева («Неисправимые»), Андреа Фриджерио, Нора Навас («Красные браслеты») и другие.

В центре сюжета фильма «Почётный гражданин» окажется Мистер Мантовани. Отказавшись от значимых и престижных наград всего мира главный герой, являющийся лауреатом Нобелевской премии в области литературы, неожиданно для себя принимает решение отправиться на свою родину в Аргентину. Однако он ещё пожалеет об этом путешествии, ведь практически все персонажи его книг были основаны на людях из прошлого, реакция которых оказалась совершенно непредсказуемой!

- «Почётный гражданин» получил «Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль» на Венецианском кинофестивале, а также был номинирован на «Золотого льва»

- «Почётный гражданин» - это шестая совместная работа Гастона Дюпра и Мариано Кона

- Фильм выдвигался на соискание премии «Оскар» от Аргентины

- Картина «Почётный гражданин» снималась в Барселоне, а также в других частях Каталонии

Лауреат Нобелевской премии по литературе, писатель Даниэль Мантовани — желчный и пресыщенный интеллектуал. В юности он покинул Аргентину и уже несколько десятилетий живёт в Европе. Каждый день он получает множество приглашений выступить в самых престижных аудиториях мира, но неизменно отвечает на них отказом. Однако когда ему приходит письмо из аргентинского городка Салас, где он родился и вырос, с предложением приехать и получить статус почётного гражданина города, он не выдерживает и в приступе неожиданной ностальгии отправляется на «малую родину».

Город встречает знаменитого писателя почти гротесковыми почестями, но чем дальше, тем менее приятной кажется эта поездка. Слишком много незаживших ран ждёт Даниэля Монтовани в Саласе. И к ним быстро прибавляется масса новых обид — ведь когда в скучный провинциальный городок приезжает всемирно известный и явно небедный земляк, то каждый надеется извлечь из этого какую-нибудь личную выгоду, но не у всех это получается. К тому же теперь жители Саласа прочли наконец книги Монтовани и обнаружили в них и себя и свой родной город, но совсем не в том виде, как им бы того хотелось.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 мая 2017
Премьера онлайн 8 ноября 2021
Премьера в мире 4 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Гастон Дюпра
Гастон Дюпра
В ролях
Оскар Мартинес
Оскар Мартинес
Дади Бриева
Дади Бриева
Андреа Фриджерио
Андреа Фриджерио
Нора Навас
Нора Навас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Почетный гражданин 3 постера
Венецианский кинофестиваль Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль
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В черном плаще с серебристым подбоем, шаркающей походкой перезрелой матроны вышла на сцену упитанная Королева Красоты. Крохотный зал был битком. Еще бы, такое событие! Не каждый день богом забытый городок встречает столь важного гостя. Поэтому Королева нервно икнула и протянула Даниэлу Монтовани позолоченную медаль. Зал захлопал. Заикающийся от волнения мэр провозгласил г-на Монтовани почетным гражданином их города. Провозглашенный заплакал: из всех наград, которые он когда-либо получал, эта…
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