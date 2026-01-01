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Маноло Соло
Manolo Solo
Киноафиша
Персоны
Маноло Соло
Маноло Соло
Manolo Solo
Дата рождения
1 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Альхесирас, Андалусия, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.0
Лабиринт Фавна
(2006)
7.6
Камера 211: Зона
(2009)
7.5
Самый лучший босс
(2021)
Фильмография Маноло Соло
6.7
Здесь
Aquí
драма
2026, Франция / Португалия
5.6
Незнакомка
La desconocida
криминал, драма, детектив
2026, Аргентина / Испания
Смотреть трейлер
Город теней
криминал, триллер, мини-сериал
2025, Испания
5.3
Бугимен. Начало легенды
El hombre del saco
приключения, комедия, ужасы
2023, Испания / Уругвай
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.3
Закройте глаза
Cerrar los ojos
драма
2023, Аргентина / Испания
6.6
Душа команды
Llenos de gracia
комедия, семейный
2022, Испания
6.6
Главная роль
Competencia oficial
комедия, драма
2021, Испания / Аргентина
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Рецензия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
7.5
Самый лучший босс
El buen patrón
комедия
2021, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Маноло Соло
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