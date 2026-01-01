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Маноло Соло
Маноло Соло Manolo Solo
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Маноло Соло

Manolo Solo

Дата рождения
1 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Композитор
Место рождения
Альхесирас, Андалусия, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Лабиринт Фавна 8.0
Лабиринт Фавна (2006)
Камера 211: Зона 7.6
Камера 211: Зона (2009)
Самый лучший босс 7.5
Самый лучший босс (2021)

Фильмография Маноло Соло

Здесь 6.7
Здесь Aquí
драма 2026, Франция / Португалия
Незнакомка 5.6
Незнакомка La desconocida
криминал, драма, детектив 2026, Аргентина / Испания
Смотреть трейлер
Город теней
Город теней
криминал, триллер, мини-сериал 2025, Испания
Бугимен. Начало легенды 5.3
Бугимен. Начало легенды El hombre del saco
приключения, комедия, ужасы 2023, Испания / Уругвай
Смотреть трейлер
Закройте глаза 7.3
Закройте глаза Cerrar los ojos
драма 2023, Аргентина / Испания
Душа команды 6.6
Душа команды Llenos de gracia
комедия, семейный 2022, Испания
Главная роль 6.6
Главная роль Competencia oficial
комедия, драма 2021, Испания / Аргентина
Смотреть трейлер Рецензия
Самый лучший босс 7.5
Самый лучший босс El buen patrón
комедия 2021, Испания
Смотреть трейлер Рецензия
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Новости о Маноло Соло
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