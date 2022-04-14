Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мариано Кон
Мариано Кон
Mariano Cohn
О персоне
Фильмография
Новости
Мариано Кон
Mariano Cohn
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 декабря 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Мариано Кона
Родился 1 декабря 1975 года. Аргентина.
Развернуть
Фильмография Мариано Кона
Главная роль
комедия, драма
2021, Испания / Аргентина
5.0
Мышеловка
триллер
2019, Аргентина / Испания
5.0
Почетный гражданин
драма, комедия
2016, Аргентина / Испания
7.0
Сосед
драма
2009, Аргентина
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Эксцентричная постановщица Пенелопа Крус мучает Антонио Бандераса в трейлере комедии «Главная роль»
Подлинное искусство требует серьезных жертв.
Написать
14 апреля 2022 16:32
Появился международный трейлер фильма «Официальный конкурс» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом
В России фильм выйдет в апреле.
Написать
26 ноября 2021 14:44
Постановщица Пенелопа Крус снимает фильм с Антонио Бандерасом в трейлере комедии «Официальный конкурс»
Это один из крупнейших испанских фильмов текущего года.
Написать
23 июля 2021 10:11
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось