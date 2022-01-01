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Ирен Эсколар
Ирен Эсколар
Irene Escolar
О персоне
Фильмография
Ирен Эсколар
Irene Escolar
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Дата рождения
19 октября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Мадрид, Испания
Биография Ирен Эсколар
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Фильмография Ирен Эсколар
Главная роль
комедия, драма
2021, Испания / Аргентина
5.0
Раскол короны
драма, исторический
2016, Испания
6.0
Альтамира
драма, исторический
2016, Испания / Великобритания / Франция
5.0
Предчувствие любви
драма
2013, Испания
6.0
Грань
драма, триллер
2010, Испания
7.0
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